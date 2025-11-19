نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يفتح ملف دياباتي.. الصفقة على بعد خطوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام عن قرب إتمام صفقة انتقال المهاجم الإيفواري إبراهيما دياباتي إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكتب هشام عبر فيسبوك أن دياباتي وافق على الانضمام للأهلي، فيما أرسل النادي عرضًا رسميًا لنادي جايس السويدي بقيمة 1.8 مليون دولار.

ويبلغ دياباتي 25 عامًا، وسجل 16 هدفًا وصنع 5 أهداف خلال 27 مباراة مع جايس، وينتهي عقده الحالي عام 2028.

يأتي اهتمام الأهلي به لتعزيز خط الهجوم في يناير المقبل، بعد متابعة الإدارة لمستجدات العروض المقدمة للاعب، وسط تأكيد وكيله أن المفاوضات لم تحسم بعد.