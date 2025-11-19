نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس الكونفدرالية الأفريقية.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025-26، حيث تستعد الأندية لبدء مشوارها في مرحلة المجموعات عبر مجموعة من المواجهات القوية، المقرر إقامتها على مدار يومي السبت ٢٢ نوفمبر والأحد ٢٣ نوفمبر.

ويمثل الكرة المصرية في النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية فريقا الزمالك والمصري، حيث يدخل الفارس الأبيض البطولة بصفته بطلًا للكونفدرالية مرتين في 2019 و2024، ويبحث عن استمرار حضوره القوي على الساحة الأفريقية.

أما المصري، فيسعى لتقديم مشاركة إيجابية تعكس قدرته على المنافسة وتطوير نتائجه القارية.

المواعيد الكاملة لمباريات الجولة الأولى للكونفدرالية

السبت 22 نوفمبر 2025

▪︎شباب بلوزداد × سينجيبا بلاك ستارز - الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وبتوقيت فلسطين.

الأحد 23 نوفمبر 2025

▪︎مانييما يونيون × أزام يونايتد - الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة وفلسطين.

▪︎ستيلينبوش × أوتوهو - الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة وفلسطين.

▪︎ديجوليبا المالي × أولمبيك آسفي - الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين.

▪︎المصري × كايزر تشيفز - الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين.

▪︎اتحاد العاصمة × سان بيدرو - الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين.

▪︎الوداد الرياضي × نايروبي يونايتد - الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين.

▪︎الزمالك × زيسكو - الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين.

القنوات الناقلة وطرق متابعة مباريات الكونفدرالية

تُذاع مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفّرة، الناقل الحصري للبطولات الأفريقية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.