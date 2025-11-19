نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: الأهلي أغلق باب العودة أمام كهربا نهائيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي أغلق تمامًا باب العودة أمام محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب نادي القادسية الكويتي، في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن رحيل اللاعب عن الفريق لم يكن بسبب أسباب فنية، بل بسبب أزماته مع المدير الفني مارسيل كولر.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" كهربا في حالة عودته للأهلي سيحل مشكلة الهجوم، وأنصح الإدارة بعودته وتجربته لمدة 6 شهور مجانًا تألق والتزم يستمر غير ذلك يرحل".

وتابع:" كهربا لن يعود إلى الأهلي في المستقبل القريب، والأهلي لن يفتح باب العودة أمام كهربا، واللاعب رحل لأسباب تتعلق بأزماته مع كولر، ولن يعود مرة أخرى."