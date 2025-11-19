نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان السيد: تريزيجيه أفضل من محمد صلاح مع منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن أحمد فتوح يعتبر من أبرز المكاسب التي حققها منتخب مصر في دورة العين الودية، مشيدًا بمستوى اللاعب وإسهاماته مع الفراعنة في الفترة الأخيرة.

وقال رمضان، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":"أحمد فتوح كان من أهم مكاسب منتخب مصر في دورة العين الودية، وأظهر مستوى مميزًا."

وأكد رمضان أنه في بداية مسيرته التوأم كانا يثوران على أي انتقاد يتعرضان له، لكنه نصحهما بالهدوء والاستفادة من النقد لتطوير أدائهما.

وأضاف: "الراحل محمود الجوهري وحسن شحاته كانا يتعرضان للهجوم رغم الإنجازات الكبيرة التي حققاها مع منتخب مصر."

وتحدث رمضان السيد عن استفادة المنتخب المصري من دورة العين الودية، مشيرًا إلى أهمية هذه البطولة في تعلم كيفية مواجهة الفرق الكبيرة والمتوسطة. وقال: "كاب فيردي منتخب ليس كبير، لكن المنتخب استفاد من المواجهات وظهر بمستوى جيد."

وفيما يتعلق بمشاكل خط الدفاع، أشار رمضان إلى أن مشاركة محمد حمدي ومحمد هاني في قلب الدفاع قد شكلت نقطة ضعف في الفريق، مؤكدًا أنه كان من السهل اختراق الخط الدفاعي. وأضاف: "لو كنت سأختار 3 مدافعين، سيكون حسام عبدالمجيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم أو أي مدافع آخر."

وأتم رمضان تصريحاته قائلا:" سبق وهاجمت تريزيجيه، بسبب مستواه، ولكنه عاد للتألق في الفترة الأخيرة، وهو كان أفضل من محمد صلاح، في العديد من المباريات مع منتخب مصر".