هشام يكن: أطالب حسام حسن بضم عبد الله السعيد.. وغير مقتنع بمحمد هاني ظهير أيمن

أحمد جودة - القاهرة - انتقد هشام يكن، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أوضاع الكرة المصرية، متحدثًا عن أزمة الثبات الفني داخل المنتخب الوطني، والانتقادات التي يتعرض لها حسام حسن.

وقال يكن، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc" المدير الفني يجب أن يمتلك صلاحيات واضحة ويغلق المعسكر على لاعبيه، إلا أن الأمور – على حد وصفه – أصبحت مكشوفة وغير منضبطة: "بقينا مخترقين في المعسكرات.. وأي خطوة تخص المنتخب بتتحسب على حسام حسن".

وأوضح نجم الزمالك السابق أن منتخب مصر شارك في دورة العين الودية دون ثبات في التشكيل، مع تذبذب مستوى اللاعبين في الدوري، معتبرًا أن ذلك أثر على الأداء العام.

وتطرق يكن لطريقة عمل المدير الفني قائلًا: "حسام حسن بيشتغل بنفسه وبيعرف كل حاجة، لكن لازم يقسم الشغل على جهازه الفني.. صعب يشتغل لوحده".

وفي تقييمه لعناصر المنتخب، أكد يكن عدم اقتناعه بمحمد هاني في مركز الظهير الأيمن، مشيرًا إلى أنه يراه مدافعًا أكثر من كونه ظهيرًا.

وأضاف: "الظهير محتاج نوعية أداء خاصة، خصوصًا هجوميًا.. وحسام حسن كان عنده حق يشرك هاني في خط الدفاع".

وأشار إلى تراجع المنافسة على المراكز داخل الأهلي والزمالك مقارنة بالماضي، حينما كان هناك لاعبون مميزون في كل مركز عبر عدة أندية مثل المحلة والاتحاد.

ونصح يكن المدير الفني للمنتخب بضم مجموعة محددة من المدافعين إلى قائمة أمم إفريقيا، قائلًا: "أنصح بضم الونش ومحمد إسماعيل ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد.. ويلعب بثلاثة منهم في الدفاع"

وشدد يكن على ضرورة استدعاء عبد الله السعيد لمعسكر المنتخب، حتى لو لم يشارك كأساسي: "لو أنا مكان حسام حسن.. أضم عبد الله السعيد ويلعب ربع ساعة بس، أو حتى لو مش هيلعب يكون قائد مع محمد صلاح.. وجوده يلمّ الفريق بخبراته".

واختتم يكن تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب بحاجة لإعادة ترتيب الأوراق قبل بطولة أمم إفريقيا، لضمان ظهور قوي يليق باسم مصر وتاريخها الكروي.