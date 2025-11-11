هتخس 5 كيلو في أيام.. مكون سحري يضاف على الشاي لحرق دهون البطن والأرداف

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني كثير من الأشخاص من ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم، وهي مشكلة صحية شائعة قد تؤدي إلى صعوبة في المشي أو صعود السلالم، إضافة إلى الشعور السريع بالإجهاد. ويعد هذا الارتفاع مؤشرًا على وجود خلل في نسب الدهون والكوليسترول داخل الجسم، ما يستدعي التدخل العاجل سواء عبر تعديل نمط الحياة أو باستخدام وسائل طبيعية مساعدة.

أشار تقرير نشره موقع «تايمز أوف إنديا» إلى أن إضافة بعض التوابل الطبيعية إلى الشاي الأخضر قد يساهم بشكل ملحوظ في تقليل مستويات الدهون الثلاثية، نظرًا لخصائصها الفعالة في تحسين التمثيل الغذائي وزيادة معدل الحرق.

مشروب يساعد على خفض الدهون الثلاثية

وأوضح التقرير أن الدهون الثلاثية تتكون نتيجة الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات، حيث يحول الجسم السعرات الزائدة إلى دهون تُخزن في الدم، مما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند إهمال علاجها.

ومن أهم التوابل التي يمكن إضافتها إلى الشاي الأخضر لتحقيق نتائج أفضل:

القرفة

الكركم

الزنجبيل

الهيل

القرنفل

بذور الحلبة

وتساعد هذه المكونات على تنشيط عملية الأيض، وخفض الدهون الثلاثية، وتعزيز صحة القلب عند استخدامها بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن.

أهمية استشارة الطبيب قبل رحلة التخسيس

يشدد الخبراء على ضرورة مراجعة الطبيب فور ملاحظة تسارع في ضربات القلب أو شعور بالإرهاق خلال القيام بمجهود بسيط، إذ قد تشير هذه الأعراض إلى ارتفاع كبير في الدهون الثلاثية يتطلب خطة علاجية دقيقة.

ويؤكد الأطباء أن الوقاية المبكرة عبر اتباع أسلوب حياة صحي، وممارسة النشاط البدني، والمتابعة الدورية للفحوصات، هي الأساس لتجنب المضاعفات الخطيرة المرتبطة بارتفاع الدهون الثلاثية.