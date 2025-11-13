توقف الآن! .. خبير تغذية يكشف خطأ نرتكبه يوميًا يدمّر الكبد ببطء!

الرياض - كتبت رنا صلاح - خطأ نرتكبه يوميًا يدمّر الكبد ببطء، قدّم الدكتور مجدي نزيه، استشاري في توعية التغذية، مجموعة من الإرشادات الغذائية المهمة للأشخاص الذين يعانون من التهابات المعدة ومشكلات في الكبد والمرارة. وأوضح أن معالجة هذه الحالات يجب أن تبدأ بتخفيف الضغط على الجهاز الهضمي، وخاصة على الكبد، الذي يصفه بـ«الحارس المهزوز» في الجسم بسبب حساسيته تجاه الزيادة في التحميل الغذائي.

في حديثه خلال برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» على قناة CBC، أشار الدكتور نزيه إلى أن الكبد، خاصة في حال وجود دهون فيه، يمثل منزلة كبيرة من الإرهاق عند تناول الأطعمة العالية الدهون أو الغذائية المصنّعة، لأن وظيفته الأساسية تتمثل في هضم وامتصاص الدهون.

وأضاف أنه من المهم تناول أطعمة تدعم صحة الكبد مثل الخرشوف، حيث أكّد أن الطبقة الوردية بين أوراقه تحتوي على مركبات فعالة تدعم وظيفة الكبد. وأوصى بتحضيره بطريقة بسيطة، مثل السلق، وتناوله مع قليل من عصير الليمون.

كما أشار نزيه إلى أهمية تناول السلطة الخضراء في دعم المناعة وتنظيم وظائف الجسم، محذراً من الإفراط في تناول الأدوية دون الحاجة. ونبه إلى ضرورة غسل الخضروات والفاكهة جيداً بالماء الجاري وفركها باليد، مشيراً إلى أن استخدام الخل أو المواد الكيميائية غير فعال في إزالة المبيدات، لأن الخل ذو تركيز منخفض.

فيما يتعلق بالتهابات المعدة، شدد نزيه على أهمية تناول أطعمة خفيفة وسهلة الهضم، مثل الخضروات المسلوقة، والابتعاد عن الأطعمة المقلية والتوابل الحارة والأطعمة المركبة. كما حذر من شرب القهوة والشاي على معدة فارغة، مؤكداً أن إضافة الحليب قد تساعد بعض الأشخاص، لكن ذلك يعتمد على قدرة المعدة على التحمل.

وأكّد نزيه أن الاعتدال في تناول الطعام، والاهتمام بالنظافة، والاعتماد على أطعمة بسيطة وطازجة، تُعدّ أسساً للوقاية من العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، خاصة في ظل انتشار العادات الغذائية غير الصحية.