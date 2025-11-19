الرياض - كتبت رنا صلاح - إذا كنت ترغب في دعم صحتك بطرق طبيعية وآمنة، فالأعشاب الطبية قد تكون خيارًا مثاليًا لتنقية الدم وتعزيز مناعة الجسم، وهذه النباتات الغنية بالعناصر الفعالة تساعد في تحسين وظائف الأعضاء الحيوية وتنشيط الدورة الدموية، مما يمنحك شعورًا متجددًا بالحيوية والنشاط.

ضاع عمرنا واحنا منعرفهاش..أفضل 5 أعشاب تنظف الجسم من السموم في الصيف – مجربة وآمنة

الكركم.. الذهب الطبيعي للصحة

يعد الكركم من أبرز الأعشاب المستخدمة منذ قرون في الطب التقليدي، بفضل احتوائه على مادة الكركومين ذات الخصائص المضادة للالتهابات والأكسدة، ويعمل الكركم على تحسين سيولة الدم وتنشيط الكبد في طرد السموم، كما يساهم في محاربة الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة وضعف المناعة.

الهندباء.. منظف طبيعي للكبد والكلى

تعرف الهندباء بقدرتها الفائقة على دعم وظائف الكبد، إذ تساعده في التخلص من السموم المتراكمة بالجسم، كما تعمل كمدر طبيعي للبول، مما يعزز من كفاءة الكلى في تنقية الدم وإزالة الفضلات، وهو ما يجعلها من أفضل الأعشاب للتخلص من السموم بطرق طبيعية.

برسيم المروج.. دعم قوي للدورة الدموية

يحتوي برسيم المروج، المعروف أيضًا بالنفل الأحمر، على مركبات الأيسوفلافون التي تساعد في تنظيف مجرى الدم ودعم عملية إزالة السموم، كما يسهم في تعزيز الدورة الدموية وتحسين صحة الأوعية، ما يجعله مفيدًا لمن يعانون من ضعف تدفق الدم أو الإرهاق المستمر.

النيم وشوك الحليب.. حراس الجسم الطبيعيون

يتميز النيم بقدرته على مكافحة البكتيريا والفطريات والفيروسات، مما يجعله عشبًا قويًا في تنقية الدم وتقوية المناعة، أما شوك الحليب أو الخرفيش، فيشتهر بدعمه للكبد وتجديد خلاياه بفضل مركب السيليمارين، الذي يحسن من قدرة الجسم على التخلص من السموم بكفاءة عالية.