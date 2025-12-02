الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد اللب السوري من اشهر انواع التسالي في العالم العربي حيث يرتبط بالجلسات العائلية والسهرات اليومية لكن الكثيرين لا يعرفون ان هذه الحبات الصغيرة تحمل فوائد صحية مهمة الى جانب بعض الاضرار المحتملة عند الافراط في تناولها وفي هذا التقرير نستعرض بشكل مبسط اهم فوائد اللب السوري واضراره مع توضيح سبب تسميته بهذا الاسم

ضاع عمرك متعرفش حاجه .. ماذا يحدث في جسمك عند تناول حفنة صغيرة من اللب السوري

لماذا يسمى باللب السوري

سمي اللب السوري بهذا الاسم لانه مستخرج من بذور عباد الشمس التي كانت تتم زراعتها بكثرة في سوريا قديما وكانت من اوائل الدول العربية التي اشتهرت بتحميص بذور عباد الشمس وبيعها كتسالي شعبية ومع انتشارها في مصر والدول العربية ظل الاسم ملازما لها حتى اليوم حتى لو كانت مستوردة من دول اخرى ولذلك فالتسمية مرتبطة بمكان انتشاره الاول وليس بالضرورة مصدر انتاجه الحالي

ما هو اللب السوري او لب عباد الشمس

اللب السوري هو بذور عباد الشمس المحمصة ويتميز بطعمه المحبب وقيمته الغذائية العالية ويعد غذاء مفيدا عند تناوله بكميات معتدلة لكنه قد يتحول الى مصدر ضرر عند الافراط في استهلاكه لذا ينصح الخبراء بتناول كمية مناسبة يوميا واختيار الانواع النظيفة لضمان الحصول على اقصى فائدة

فوائد اللب السوري الصحية

تشير الدراسات الغذائية الى ان اللب السوري يحتوي على عناصر مهمة تجعل منه وجبة خفيفة مفيدة عند تناوله باعتدال ومن ابرز فوائده

يحتوي اللب السوري على مضادات اكسدة قوية تساعد في تقوية جهاز المناعة والحد من نشاط الجذور الحرة المسببة للسرطان مما يجعله من الاغذية المساعدة على الوقاية من الامراض السرطانية

يحتوي على حمض الكلوروجينيك وهو حمض يساعد في تقليل فرص الاصابة بالسكري ويسهم في ضبط مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري

يضم اللب السوري نسبة عالية من الاحماض الدهنية غير المشبعة وابرزها حمض اللينوليك الذي يلعب دورا مهما في خفض الكوليسترول الضار ودعم صحة القلب والشرايين

يعد مفيدا للنساء الحوامل لانه يحتوي على حمض الفوليك الضروري لنمو الجنين بشكل صحي وسليم

اضرار اللب السوري عند الافراط في تناوله

رغم الفوائد المتعددة للبس السوري الا ان استهلاكه بكثرة قد يؤدي الى بعض الاضرار الصحية ومن اهمها