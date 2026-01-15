الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد بشرتك بمثابة مرآة عاكسة لحالتك الصحية، حيث إن بعض العلامات التي قد تظهر عليها تشير إلى مشكلات صحية خطيرة، ومن أبرزها ظهور بقع داكنة مخملية، والتي قد تشير إلى مقاومة الأنسولين وخطر الإصابة المبكرة بمرض السكري.

لا تتجاهلها أبدًا.. هذه العلامة قد تكون جرس إنذار لاضطراب خطير في الجسم

الشواك الأسود

هذه البقع تعرف باسم الشواك الأسود، وترتبط بالسمنة، أو العوامل الوراثية، أو الاضطرابات الهرمونية، أو بعض الأدوية، ورغم أنها غير خطيرة، لكن التغيرات المفاجئة أو المستمرة تتطلب استشارة طبيب وفحص مستوى السكر في الدم، حيث يعتبرها الأطباء من العلامات المبكرة لصعوبة تنظيم مستويات السكر في الدم.

أسباب الإصابة بالشواك الأسود

وبحسب الخبراء، قد يظهر الشواك الأسود في ثنايا الجلد في عدة أماكن بالجسم، مثل خلف الرقبة، وتحت الإبطين، وحتى المرفقين أو خلف الركبتين، على شكل بقع داكنة سميكة خشنة الملمس، ويشير الأطباء إلى أن الإصابة بالشواك الأسود، عند شخص يتمتع بصحة جيدة، قد يكون له أسباب عديدة، أبرزها:

السمنة أو زيادة الوزن.

وجود تاريخ عائلي للمرض.

الانحدار من أصول معينة.

هل يعني وجود الشواك الأسود بالضرورة الإصابة بمرض السكري؟

على الرغم من أن هذه الحالة لا تشير إلى الإصابة بمرض السكري أو مقدمات السكري، لكنها قد تكون علامة على الإصابة به، لذلك، يوصي بإجراء الفحوصات واستشارة الطبيب عند ظهور علامات فقدان الشهية العصبي.

ما الذي يسبب مرض الشواك الأسود؟

توجد عدة أسباب قد تؤدي إلى فقدان الشهية العصبي، ومنها ما يلي:

الحالات المرتبطة بارتفاع مستويات الأنسولين في الدم مثل السمنة، ومقدمات السكري، أو مرض السكري.

بعض الأدوية، مثل حبوب منع الحمل أو الستيرويدات.

أمراض متعلقة بالغدة الدرقية.

العلاج بهرمون النمو.

علامات وأعراض مرض الشواك الأسود

هناك بعض العلامات والأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بالشواك الأسود، وهي:

بقع من الجلد البني أو الأسود، إما في جميع أنحاء الجسم أو على بعض أجزاء منه.

بشرة ناعمة كالمخمل.

زوائد جلدية.

الحكة والجفاف.

بقع جلدية ذات رائحة كريهة.

ويشير الأطباء، إلى أن هذه الأعراض تظهر تدريجياً على مدى شهور أو حتى سنوات، لكن في حالة ظهور العلامات فجأة، فيجب مراجعة طبيب جلدية وإجراء فحص شامل، لأنها قد تشير أيضاً إلى الإصابة بسرطان الجلد.

هل تختفي البقع نهائياً؟

ووفقًا للخبراء فإن هذه الحالة لا تختفي من تلقاء نفسها، لكنك لست بحاجة إلى علاج طبي، وفي حالة إذا لم يكن هناك سبب كامن وراءها، فيمكنك أن تقرر ما إذا كنت ترغب في علاج البقع الداكنة.