الرياض - كتبت رنا صلاح - الطب التقليدي، يُعرف بالطب الشعبي، وهو المعارف والمهارات والممارسات التي تعتمد على النظريات والمعتقدات والخبرات المتوارثة ثقافياً، ويشمل العلاج بالأعشاب وعلاجات الطاقة، والعلاجات اليدوية، والعلاج بالأعشاب والوخز بالإبر والحجامة، وغيرها.

الصحة العالمية والطب التقليدي

يحافظ الطب التقليدي على الصحة، والوقاية من الأمراض، وتشخيصها، وعلاجها أو تحسينها، يمكن أن يُنظر إليه على أنه طب تكميلي أو بديل للطب الحيوي الحديث.

يفتقر الطب التقليدي أحياناً، إلى أدلة علمية قوية تثبت سلامتها وفعاليتها، فقد تتفاعل بعض العلاجات التقليدية مع الأدوية الحديثة، مما قد يزيد من خطر الآثار الجانبية، لذا يُنصح دائمًا باستشارة طبيب قبل استخدام أي علاجات بديلة أو تقليدية.

وفي سياق الحديث، تعترف منظمة الصحة العالمية بدور الطب التقليدي وتدعم تطويره كجزء لا يتجزأ من الصحة العالمية، لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية والحد من الأمراض، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى خدمات طبية حديثة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه الذكاء الاصطناعي يبشر بعصر تحولي للطب التقليدي، حيث يتم تعزيز أنظمة الشفاء التي يعود تاريخها إلى قرون من خلال التقنيات المتطورة لتقديم رعاية أكثر أمانًا وشخصية وفعالية وسهولة في الوصول إليها.

وأصدرت المنظمة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للملكية الفكرية موجزًا فنيًا جديدًا بعنوان "رسم خريطة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في الطب التقليدى"، حيث تم إطلاقه وفي إطار المبادرة العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة ، يقدم هذا الموجز خارطة طريق لتسخير هذه الإمكانات بشكل مسؤول مع حماية التراث الثقافي وسيادة البيانات.