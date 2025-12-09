تسبب مرض قاتل.. تحذير من تناول القهوة في هذا التوقيت | توقف عن هذه العادة فورًا

الرياض - كتبت رنا صلاح - تبدأ صحة الجهاز الهضمي منذ اللحظات الأولى من الصباح، إذ تعتمد على نوعية المشروب الذي نتناوله قبل الطعام. فبعد ساعات النوم تكون المعدة أكثر حساسية، وتتفاعل سريعًا مع المنبهات والسكريات والأحماض، مما يجعل بعض المشروبات سببًا مباشرًا لاضطرابات تستمر طوال اليوم.

وبحسب تقرير لصحيفة «ديلي جاغران»، فإن ما يتم تناوله على الريق قد يعزز عملية الأيض، أو على العكس، قد يؤدي إلى الحموضة وتهيج بطانة المعدة واضطراب مستوى الطاقة.

لماذا تُعد المعدة أكثر حساسية في الصباح؟

عندما تكون المعدة فارغة، تضعف قدرة طبقتها الواقية على التصدي للأحماض والمواد المنبهة. كما أن غياب الطعام يسهّل امتصاص الكافيين والسكريات بسرعة، مما يرفع إفراز الحمض ويزيد نشاط الجهاز العصبي. ولهذا تظهر شكاوى مثل الغثيان والانتفاخ والحموضة عند تناول بعض المشروبات في بداية اليوم.

وقد جاءت قائمة المشروبات التي يجب تجنبها عند الاستيقاظ:

القهوة في بداية اليوم: تناول القهوة على معدة فارغة يزيد من إفراز الحمض ويُضاعف احتمالات الحرقان والارتجاع، كما يسبب امتصاص الكافيين السريع تقلبات في الطاقة وزيادة في معدل ضربات القلب، وقد يرفع من مستويات القلق لدى البعض. لذلك يُستحسن تناول وجبة خفيفة قبلها.

المشروبات شديدة البرودة: السوائل الباردة جدًا قد تسبب تقلصات مفاجئة في عضلات المعدة وتباطؤ حركة الهضم، مما يؤدي إلى الانتفاخ والشعور بالثقل.

المشروبات الغازية: الغازات والسكريات والأحماض الموجودة فيها تُهيّج جدار المعدة وترفع احتمالات الانتفاخ، كما قد تؤثر سلبًا على امتصاص العناصر الغذائية لاحقًا.

مشروبات الطاقة: احتواؤها على كميات كبيرة من الكافيين والسكر يجعلها غير مناسبة تمامًا على الريق، إذ قد تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في ضغط الدم وغثيانًا ودوارًا، يعقبه هبوط سريع في الطاقة.

العصائر الحمضية المركزة: رغم قيمتها الغذائية، إلا أن أحماضها القوية قد تسبب حرقة المعدة عند تناولها دون طعام. ويمكن التخفيف من تأثيرها بمزجها بالماء أو تناولها بعد الإفطار.

المشروبات الحارة المضاف إليها توابل قوية: التوابل اللاذعة تُحفز إفراز كميات كبيرة من العصارة الهضمية، مما يسبب انزعاجًا لدى من يعانون من حساسية المعدة أو الارتجاع.

المشروبات شديدة السخونة: ارتفاع الحرارة قد يؤذي الأنسجة الحساسة في المريء والمعدة، لذلك يُنصح بترك المشروب ليصبح دافئًا قبل تناوله.

مشروبات صحية بديلة

الماء بدرجة حرارة معتدلة: يساعد على تعويض السوائل وتحريك الأمعاء والحفاظ على توازن الأملاح.

مشروبات دافئة خفيفة بدون منبهات: مثل الماء الدافئ أو مشروبات الأعشاب اللطيفة كالبابونج والشمر، وهي مهدئة للمعدة ولا تسبب ارتفاعًا في الحموضة.

عصائر فواكه مخففة غير حمضية: مثل عصير التفاح أو الكمثرى، بشرط أن يكون غير مركز وخالٍ من السكر المضاف.

مشروبات غنية بالإلكتروليت الطبيعي: تفيد في الترطيب صباحًا، خصوصًا في الأجواء الحارة، مع ضرورة اختيار الأنواع الخالية من السكريات الصناعية.

كيف نختار المشروب الأنسب على الريق؟

ينصح الخبراء بالتركيز على المشروبات التي تدعم توازن السوائل ولا تجهد المعدة. تجنب المشروبات المنبهة أو الحمضية في بداية اليوم يساعد على تقليل الحموضة وتجنب تقلبات الطاقة. كما يُفضَّل اختيار المشروب وفق طبيعة الجسم، فهناك من يتأثرون بالكافيين أو بالسكريات بشكل أكبر، وفي حال استمرار الأعراض الهضمية، ينبغي استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتعديل الروتين الغذائي.