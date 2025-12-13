الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد مشكلة حب الشباب من المشاكل الكبيرة التي قد تظهر بشكل مفاجئ على البشرة، وتتسبب في آثار نفسية وصحية سيئة، وهي مشكلة جلدية شائعة يمكن أن يعاني منها غالبية الأشخاص من جميع الأعمار والأجناس، ويمكن من خلال بعض الخطوات الصحيحة التخلص من هذه المشكلة نهائيا، وذلك بناء على أبحاث ودراسات طبية حديثة.
خطوات بسيطة للتخلص من حب الشباب وآثاره نهائيا
أشياء يجب الابتعاد عنها فورا للتخلص من حب الشباب وآثاره
- الإجهاد : قد يسبب توازن الهرمونات في تكوين حب الشباب، ويمكن تجربة بعض الطرق مثل التأمل والتمارين الرياضية للتحكم في التوتر.
- المناشف والأغطية : يجب تغيير المناشف والوسائد بشكل متكرر خلال فترات تعرض الجلد لحب الشباب.
- مستحضرات التجميل ذات التركبيات الثقيلة : يجب اختيار مكياج لا يسبب انسداد للمسامات، ويكون خالي من الزيوت، ويمكن استخدام خافي العيوب الثقيل المصمم لمنطقة أسفل العين.
- سطح الهاتف : قد تتسبب البكتريا الموجودة على الهواتف المحمولة في تكوين حب الشباب، لذلك يجب تنظيف سطح الهاتف بانتظام، كما يجب تغيير العناصر التي تلامس وجهك باستمرار، ومنها الأكياس والوسائد.
- العطش : يمكن أن يزيد جفاف الجلد من حب الشباب، ويساعدك زيادة استهلاكك اليومي من الماء في الحفاظ على توازن رطوبة البشرة، ويجب الجرص على شرب ما لا يقل عن 2 لتر يوميا من الماء.
- الأرق : تتم غالبية عمليات تجديد خلايا الجسم أثناء اليوم، لذلك يجب الحصول على قسط وافي من النوم، حتى لا يؤثر سلبيا على صحتك العامة وبشرتك.
- غسل الوجه بشكل متكرر: تكرار غسل البشرة قد يؤدي لتعطل توازن الزيت الطبيعي للبشرة، مما يؤدي إلى إنتاج المزيد من الزيت وتكوين الحبوب، لذلك من الأفضل غسل البشرة بغسول الوجه لعلاج حب الشباب مرتين فقط في اليوم في الصباح والمساء.
- تطبيق العلاجان الموضوعية بشكل مفرط : يجب استخدام منتجات العلاج التي تحتوي على أحماض قوية مضادة لحب الشباب بشكل معتدل، حيث أن الاستخدام المفرط قد يسبب جفاف البشرة وبالتالي زيادة حب الشباب.
- استخدام المنتجات الجديدة : يجب استخدام المنتجات الجديدة التي تساعد في علاج حب الشباب والتي تجتوي على الريتنول وaha، ويجب الاستمرار في استخدامها حتى العلاج.
- روتين خاطئ للعناية بالبشرة: يجب تحسين الروتين الحالي للعناية بالبشرة، وذلك بدلا من استخدام منتجات جديدة دون وعي.
- دهون أوميجا 6 : يمكن أن تزيد أوميجا 6 المتواجدة في الوجبات السريعة والزيوت النباتية إلى زيادة مشكلة حب الشباب من خلال زيادة الالتهابات.
- السكر المكرر والكربوهيدرات : يزيد الخبر الأبيض والمشروبات السكرية والحلويات من نسبة السكر في الدم وبالتالي يزيد هرمون الأنسولين، وهو ما يؤدي إلى زيادة الزيوت في البشرة وبالتالي زيادة حب الشباب.
- الحليب ومشتقاته : حسب الأبحاث فقد تزيد منتجات الألبان من ظهور حب الشباب على بشرتك.
- الأطعمة المقلية : إذا كنت تعاني من زيادة مفاجئة في حب الشباب على بشرتك، فيجب عليك فورا حذف بعض الأطعمة من نظامك الغذائي، ومنها الأطعمة المقلية.