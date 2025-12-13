الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد الشاي من أكثر المشروبات انتشارًا حول العالم، نظرًا لتعدد أنواعه وتنوع طرق تحضيره، ويحتل مكانة خاصة في الوطن العربي، حيث يبرز نوعان أساسيان هما الشاي «الكشري» والشاي «المغلي».

طلع معجزة.. لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول «الشاي» بهذه الطريقة | جربها حالًا

ما هو أفضل أنواع الشاي؟

ورغم تشابه المكونات الأساسية لكلا النوعين، فإن هناك اختلافات واضحة في طريقة التحضير والتأثيرات الصحية، وهو ما أشار إليه موقع «Good Food»، مؤكدًا أن الفارق الأبرز بين الشاي الكشري والمغلي يكمن في نسبة محتوى الكافيين وطريقة استخلاص العناصر الفعالة.

الشاي الكشري

يُعد الشاي الكشري الطريقة التقليدية الأكثر شيوعًا لتحضير الشاي في العديد من المنازل، حيث يعتمد على نقع أوراق أو حبيبات الشاي في الماء المغلي دون تعريضها للغليان المباشر.وتنتج عن هذه الطريقة نكهة خفيفة وتركيز أقل مقارنة بالشاي المغلي، ما يسمح باستخلاص المركبات المفيدة دون زيادة المذاق المر أو تركيز الكافيين.

أما عن فوائد الشاي الكشري، فقد جاءت على هذا النحو التالي:

-يحتوي على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة.

– يساهم في تحسين عملية الهضم لكونه لطيفًا على المعدة.

– يساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب.

– يُعد مناسبًا للأشخاص الحساسين للكافيين، نظرًا لانخفاض محتواه النسبي منه.

الشاي المغلي

على الجانب الآخر، يتم تحضير الشاي المغلي من خلال غلي أوراق أو حبيبات الشاي مباشرة في الماء لفترة زمنية محددة، ما ينتج عنه مشروب قوي النكهة وعالي التركيز، ويُفضل هذا النوع لدى محبي الشاي الثقيل.

وقد جاءت فوائد الشاي المغلي على هذا النحو:

يساعد على تحفيز الجهاز العصبي، إذ يساهم ارتفاع نسبة الكافيين في زيادة اليقظة والانتباه.

يعزز نشاط الدورة الدموية، حيث يُعتقد أنه يساعد على تنشيط تدفق الدم.

يدعم صحة القلب عند تناوله باعتدال، لاحتوائه على مركبات مفيدة للقلب.

الفرق بين الشاي الكشري والشاي المغلي

الشاي المغلي أعلى في محتوى الكافيين، بينما يتميز الشاي الكشري بانخفاض نسبة الكافيين، كما الشاي الكشري مهدئ وخفيف على المعدة، في حين أن الشاي المغلي منشط ومحفز للجهاز العصبي.

أفضل وقت لتناول الشاي الكشري والشاي المغلي

يُفضل تناول الشاي الكشري في أوقات الاسترخاء أو قبل النوم، ويناسب الشاي المغلي فترات الصباح أو أوقات العمل لزيادة النشاط والتركيز، ولكن في كل الأحوال يُنصح بالاعتدال في استهلاك الشاي المغلي لتجنب الإفراط في الكافيين وما قد يسببه من آثار جانبية.