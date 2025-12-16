حل طبيعي للانتفاخ يساعد في تخفيف الانتفاخ وغازات البطن… فوائد سريعة يلاحظها الكثيرون

الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت تقارير طبية حديثة أن تراكم الغازات في البطن يُعد من أكثر المشكلات الهضمية شيوعًا بين البالغين، حيث لا يقتصر تأثيره على الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة، بل قد يمتد في بعض الحالات ليؤدي إلى اضطرابات هضمية أكثر حدة، ما يدفع الكثيرين للبحث عن حلول فعالة للتخفيف من هذه الأعراض.

أسباب تراكم الغازات بالجهاز الهضمي

وأوضح أطباء ومتخصصون أن الانتفاخ يرتبط بعدة عوامل، يأتي في مقدمتها نوعية الطعام وطريقة تناوله. وتُعد المشروبات الغازية من أبرز الأسباب، لاحتوائها على كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، الذي يساهم في زيادة حموضة المعدة وتحفيز إفراز العصارات الهاضمة، ما يؤدي إلى تراكم الغازات.

كما أن الإفراط في تناول الحلويات والبقوليات يرفع من فرص الإصابة بالانتفاخ، نتيجة تخمر السكريات والألياف داخل الجهاز الهضمي أثناء عملية الهضم، وتشمل الأسباب أيضًا تناول منتجات الألبان لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمّل اللاكتوز، إلى جانب الحبوب التي تحتوي على الغلوتين، والتي قد تُسبب اضطرابات هضمية لدى بعض الفئات.

وأشار المختصون إلى أن الأشخاص المصابين بمشكلات هضمية مزمنة يكونون أكثر عرضة لتراكم الغازات، بسبب صعوبة هضم بعض الأطعمة، ما قد يؤدي إلى التهابات معوية وزيادة الشعور بالانتفاخ.

طرق فعّالة للتخلص من الانتفاخ والغازات

وللحد من هذه المشكلة، ينصح الأطباء باتباع مجموعة من الإرشادات الصحية، أبرزها:

تجنب تناول الوجبات قبل النوم مباشرة.

الحرص على مضغ الطعام ببطء وبشكل جيد لتقليل ابتلاع الهواء.

الامتناع عن التحدث أثناء الأكل للحد من دخول الهواء إلى المعدة.

الابتعاد عن الأطعمة والمشروبات التي تُعرف بتسببها في الانتفاخ، وعلى رأسها المشروبات الغازية.

وأكد الأطباء أن الالتزام بهذه النصائح يساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل الشعور بالامتلاء، إلى جانب تعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.