الرياض - كتبت رنا صلاح - إذا كنت تعاني من آلام الفك سواء عند الكلام أو المضغ، أعلم إنك ليس الوحيد، إذ يعاني الكثير من آلام الفك التي تؤثر على حياتهم اليومية.

أسباب ألم الفك تعرف عليها

إليك أبرز أسباب ألم الفك وفقا لما نشرته دورية Verywell Health.

يعد صرير الأسنان وشدها أثناء النوم واليقظة من أهم أسباب ألم الفك، إذ يضغط على عضلات الفك، إضافة إلى اضطرابات مفصل الفك الذي يربط الفك بالجمجمة ما يتسبب ألما عند المضغ أو فتح الفم.

بالإضافة إلى مشاكل الأسنان كالتسوس، وخراج الأسنان، وأمراض اللثة، والأسنان المكسورة، والاصابات أو الصدمات التي تشكل كسرا أو رضا في الفك، فيما تؤدي الالتهابات في الرأس أو الرقبة إلى ألم في الفك

ويوجد حالات أخرى، مثل، الصداع العنقودي، والتهاب الشرايين الصدغية، والتهاب العصب الثلاثي التوائم المسؤول عن الإحساس في الوجه، بينما قد يكون ألم الفك علامة تحذيرية لمشاكل النوبة القلبية في بعض الحالات، إذا كان مصحوبا بأعراض ألم الصدر أو ضيق التنفس.

أما عن طرق العلاج، تختلف حسب التشخيص، فإذا كانت المشكلة في الأسنان يجب معالجتها سواء التسوس أو خراج الأسنان أو اللثة.

أما عن اضطرابات الفك، تكون بحاجة إلى أدوية مسكنة، ومرخيات عضلية وبعض الأحيان تدخل جراحي، فيما العدوى أو الالتهاب يستخدم له مضادات حيوية أو معالجة السبب الرئيسي، بينما تحتاج إلى تدخل طبي في حال كان الألم مرتبط بالقلب أو أمراض خطيرة.