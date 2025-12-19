الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتاد العديد من الأشخاص على تناول الشاي يوميًا، فهو يحتوي على مكونات مفيدة مثل مضادات الأكسدة والكافيين، لكن يتساءل مرضى الضغط عن تأثير تناول الشاي على صحتهم، وهل يمكنهم تناوله بحرية؟ وما هو العدد المناسب من الأكواب الذي ينبغي الالتزام به؟.

كم عدد أكواب الشاي المصرح بها لمرضى الضغط؟.. الإجابة صادمة

ووفقًا لما ذكره موقع «the health site»، توجد علاقة بين الشاي وارتفاع ضغط الدم، لذلك سوف نستعرض لكم عدد الأكواب المسموح بها ومخاطر الإفراط في تناوله لمرضى الضغط.

الشاي وعلاقته بمرضى ضغط الدم

يحتوي الشاي، سواء كان أسود أو أخضر، على الكافيين الذي قد يؤثر على ضغط الدم، وأظهرت بعض الدراسات أن تناول كمية معتدلة من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وعلى الرغم من ذلك، فإن ليست كل أنواع الشاي لها نفس التأثير، إذ يحتوي الشاي الأخضر على نسب أقل من الكافيين مقارنة بالشاي الأسود.

العدد المناسب لأكواب الشاي لمرضى الضغط

تعتمد كمية الشاي التي يمكن لمرضى الضغط تناولها دون التأثير السلبي على صحتهم، على مستوى ضغط الدم لديهم، وحالتهم الصحية العامة، وعاداتهم الغذائية، وبالتالي ينصح لمرضى الضغط الالتزام بشرب من كوب إلى كوبين من الشاي يوميًا، وهذا يشمل جميع أنواع الشاي سواء كان أخضر أو أحمر.

الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر من أفضل الأنواع لمرضى الضغط، فهو يحتوي على كميات أقل من الكافيين مقارنة بالشاي الأحمر، ويمكن تناوله بكميات معتدلة (كوب إلى كوبين يوميًا) للاستفادة من فوائده.

الشاي الأحمر

إذا كنت تفضل الشاي الأحمر، فينبغي تقليل الكمية إلى كوب واحد يوميًا لتجنب الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم.

مخاطر الإفراط في تناول الشاي لمرضى الضغط

بالرغم من فوائد الشاي، إلا أن الإفراط في تناوله قد يكون له تأثيرات سلبية، خصوصًا لمرضى ضغط الدم، وفيما يلي مخاطره:

زيادة مؤقتة في ضغط الدم

قد يؤدي الكافيين في الشاي إلى زيادة مؤقتة في ضغط الدم، خصوصًا عند الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن تستمر هذه الزيادة لمدة قصيرة بعد تناول الشاي، إلا إنها قد تكون خطيرة إذا تم تناول كميات كبيرة بشكل متكرر.

زيادة خطر الإصابة بمشاكل قلبية

الإفراط في تناول الشاي قد يزيد الضغط على القلب، فعند تناول كميات كبيرة من الكافيين، يمكن أن يتسارع نبض القلب ويزيد الضغط على الأوعية الدموية، وبالتالي يفاقم مشاكل القلب والضغط.

التأثير على امتصاص الحديد

يحتوي الشاي على مواد تسمى التانينات، التي قد تتداخل مع امتصاص الحديد في الجسم، وفي حالة إذا كان المريض يعاني من نقص الحديد أو فقر الدم لسوء امتصاص الحديد، فإن الإفراط في شرب الشاي يمكن أن يفاقم هذه المشكلة.

الأرق والقلق

كما يحتوي الشاي على الكافيين، وبالتالي يتسبب الإفراط في شرب الشاي في الأرق والقلق، ويؤثر على صحة الإنسان بشكل عام، وقد تكون هذه التأثيرات أكثر وضوحًا في حالات مرضى الضغط، إذ إن الأرق قد يسبب ضغطًا إضافيًا على الجسم.

نصائح لمرضى الضغط عند تناول الشاي