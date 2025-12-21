الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد طعم شاي الكومبوتشا غير مناسب لأذواق جميع الأشخاص، إلا أن دراسة حديثة أوضحت فائدة مذهلة حيث أنه يساهم في تكسير مخازن الدهون بالجسم دون بذل أي مجهود، وقد وجد الباحثون أنه عند تمكن الخميرة والبكتيريا من الشاي المخمر المحلى الأمعاء، فإنها تساهم في تغيير عملية التمثيل الغذائي للدهون، دون أي تغييرات غذائية أخرى، مما يتسبب في انخفاض مخزون الدهون.

مفاجأة عن شاي الكومبوتشا.. يقضي على الدهون دون أي جهد

السر في الميكروبات

مؤخرًا أثبت باحثون من جامعة نورث كارولينا كيف تؤثر الميكروبات التي توجد في مشروب الكومبوتشا، بشكل مباشر على التعبير الجيني المعوي، وخصوصا في تلك المرتبطة بعملية التمثيل الغذائي للدهون، وعززت هذه البكتيريا المضافة البروتينات اللازمة لتكسير الدهون، كما ساهمت في تقليل تكوين البروتينات التي تعمل على بناء المركبات الدهنية المعروفة باسم الدهون الثلاثية.

تأثير الدهون الثلاثية في جسم الإنسان

كما أن الدهون الثلاثية تعتبر من أكثر أشكال الدهون شيوعًا في جسم الإنسان، وتساهم في تخزين الطاقة وإطلاقها، ولكن الإفراط في تناول السعرات الحرارية قد يتسبب في ارتفاع مستويات هذه الدهون والذي يمكن أن يؤدي إلى أمراض مصاحبة للسمنة مثل أمراض القلب، وقد أحدثت التغيرات في عملية التمثيل الغذائي للدهون، أي الطريقة التي ترفع وتخفض مستويات البروتينات المحددة، مما يتسبب في تقليل مخزونات الدهون، وهو تأثيرًا خلويًا يشبه إلى حد كبير تأثير الصيام، دون الحاجة إلى تقليل أو الحد من تناول الطعام.

فوائد شاي الكومبوتشا

كشف الباحثون إنها كانت مفاجأة عندما وجدوا “أن حيوانات المختبر، التي تستخدم نظامًا غذائيًا يتكون من الميكروبات الحيوية التي تكون في شاي الكومبوتشا وجدت تراكمًا أقل للدهون، ومستويات أقل من الدهون الثلاثية، وقطرات دهنية أصغر، وهي عضوية تقوم بتخزين دهون الخلية، مقارنة بالأنظمة الغذائية الأخرى”.

السكري 2 ومضاد للأكسدة

كما أظهرت النتائج أهمية إضافية لفوائد شاي الكومبوتشا، والذي تم ربطه في الفترة الأخيرة بتحقيق نتائج إيجابية من أجل تحسين مستويات سكر الدم لدى المصابين بداء السكري من النوع 2، كما وجدت دراسات أخرى أن المشروب يظهر إمكانات كبيرة كمضاد للأكسدة يقلل الالتهاب وللبكتيريا.