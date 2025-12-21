الرياض - كتبت رنا صلاح - وجهت الدكتورة شيرين زكي الطبيبة البيطرية ورئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، تحذير هام من الفسيخ العادم أو قليل الملح الذي يعتقد الكثير من الأشخاص أنه أكثر جودة وأفضل من الفسيخ المالح، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على سبب خطورته وفقاً للتقارير الطبية المؤكدة.

طبيبة تحذر من الفسيخ العادم.. يؤدي للوفاة| احذر هذه العلامات

الفسيخ العادم

صرحت الدكتورة شيرين، في منشور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الفسيخ الدلع العادم الذي يكون قليل الملح خطير للغاية حيث أنه يهدد حياة من يتناوله، نظرًا لأنه يحتوي على القليل من الملح، فيما يعمل الملح كمادة حافظة.

المدة الكافية لتمليح الفسيخ

أطلقت الطبيبة البيطرية تحذير من تمليح الفسيخ لمدة بسيطة تصل إلى أسبوع أو عشر أيام مشيرة إلى أن هذا الأمر يمثل خطر كبير، موضحة المدة الكافية لتمليح الفسيخ، مؤكدة على أنه من الضروري أن يأخذ وقته في التمليح لمدة تصل إلى أسبوعين بالنسبة للأسماك الصغيرة، ولمدة شهر بالنسبة للأسماك الكبيرة.

علامات الفسيخ الفاسد

إلى جانب العلامة السابقة الخاصة بقلة التمليح، توجد بعض العلامات الأخرى التي تشير إلى فساد الفسيخ، كشفتها الدكتورة شيرين زكي، وهي كما يلي:

الرائحة الكريهة الغير محتملة.

اللون الرمادي أو البني أو الأسود في لحم الفسيخ.

إذا كان لحمه مهترئ وبه لزوجة أو عليه نمو فطري.

وأوضحت زكي إن الفسيخ يكون مسممًا إذا تحلل لحم السمكة وزيادة معدلات النمو البكتيري لحد الخطورة، وأيضًا نمو أنواع أخرى من الميكروبات بما في ذلك البكتيريا اللاهوائية الكوليستريديم بوتيولينم والتي تسبب التسمم البوتيوليني أو الوشيقي، حيث أنه أخطر أنواع التسمم.

أعراض التسمم الناتج عن الفسيخ

كشفت أن أعراض التسمم الذي ينتج عن الفسيخ تبدأ بزغللة في العين، وعدم القدرة على التنفس، وتنتهي بشلل كامل للعضلات الرخوة في الجسم وانهيار وشلل الجهاز التنفسي ثم الوفاة، لافتة إلى ن أشهر حالة توفت بهذا التسمم كان والد المطربة سيمون، مضيفة بأنه بسبب خطورة الفسيخ والأسماك المملحة تقوم وزارة الصحة والسكان برفع حالة الطوارئ في مواسم تناول الأسماك المملحة، وتساعد على توفير المصل الذي يكلف الدولة مبالغ خيالية.