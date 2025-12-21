الرياض - كتبت رنا صلاح - يعمل الكركديه على إنقاص الوزن وتعزيز جهاز المناعة ويحفز إنتاج الكولاجين بسبب أنه يحتوي على فيتامين سي ومضادات الأكسدة، كما يساعد في تقليل شدة الهبات الساخنة، وعلاج قشرة الرأس، وحب الشباب، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على المزيد من التفاصيل عن فوائد الكركدية للنساء.

مفاجأة للنساء.. فوائد مذهلة للكركديه تجعله مشروبك المفضل كل يوم

فوائد الكركديه للنساء

هناك العديد من الفوائد التي لمشروب الكركديه للنساء وذلك كما يلي:

مفيد للبشرة والشعر

الكركديه يعتبر منظفًا طبيعيًا للبشرة، حيث يساعد فرك أوراقه على الوجه والرقبة في التخلص من خلايا الجلد الميتة، والرؤوس السوداء والبيضاء، مما يمنح البشرة مظهر ناعم ومشرق، وتتميز خصائصه المضادة للالتهابات بإنها تساعد على علاج مشاكل البشرة مثل حب الشباب وجفاف الجلد، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام معجون مصنوع من أوراق الكركديه المطحونة كبلسم طبيعي للشعر، حيث يمنح الشعر ترطيبًا ونعومة.

مفيد للجهاز التناسلي

وجدت الدراسات أن الكركديه يمكن أن يلعب دورًا هامًا في تنظيم الدورة الشهرية وعلاج عسر الطمث الذي يسبب آلامًا شديدة أثناء الدورة الشهرية، علاوة على أنه يمكن أن تساعد الزهرة في علاج العقم لدى النساء.

يبطئ تطور سرطان الثدي والجلد

كما تشير دراسة، إلى أن مستخلص الكركديه عند استخدامه مع العلاج الكيميائي قد يعزز بشكل كبير موت الخلايا المبرمج ضد خلايا سرطان الثدي ويمنع تطورها، كما تحتوي أزهار الكركديه على البوليفينول الذي لا يمنع نمو الخلايا السرطانية فقط، ولكنه يمكن أن يمنع أيضًا نموها عند الأشخاص المصابين بالفعل بسرطان الجلد علاوة على ذلك قد يساهم الكركديه في تقليل جرعات العلاج الكيميائي والسمية المرتبطة به خلال العلاج عن طريق تقليل الإجهاد

فوائد الكركدية لتأخر الحمل

يعتبر الكركديه له الكثير الفوائد التي تتجاوز المظهر الجميل ويتم استخدان نبات الكركديه في صنع الأدوية الطبيعية حيث أنه منشط طبيعي للنساء، إلى جانب ذلك، يحتوي الكركديه على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، ويساهم في خفض ضغط الدم، ومحاربة البكتيريا، وعمل على فقدان إنقاص الوزن، علاوة على أنه قد يساهم في تعزيز الصحة العامة للكبد وبالرغم من عدم التوصية بتناوله أثناء الحمل، ولكن شاي الكركديه يعتبر مشروبًا منشطًا سواء أثناء محاولة الحمل أو بعد الولادة.

أضرار الكركديه للنساء

على الرغم من الفوائد العديدة للكركديه، إلا أن الكركديه قد يكون له آثار سلبية، حيث يمكن أن يؤثر مشروب الكركديه الساخن على مستويات الهرمونات خاصة إنتاج هرمون الاستروجين ويؤثر على الدورة الشهرية، حيث أنه مفيد للفتيات ولمن تريد الحمل إلا أنه مضر للمرأة الحامل بالفعل، كما لا يوصي بتناول شاي الكركديه للنساء الحوامل، نتيجة خصائصه المدرة للطمث، والتي يمكن أن تزيد من الدورة الشهرية أو تدفق الدم في الرحم أو منطقة الحوض إلى جانب الأثار الجانبية الآتية:

مشاكل مستقبلية للأجنة

وفقًا لدراسة أجريت عام 2016، تم فحص تأثير مستخلص الكركديه على الفئران الحوامل، وكشفت النتائج أن للمستخلص تأثيرًا سلبيًا، حيث يمكن أن يؤدي إلى تأخير البلوغ لدى النسل وزيادة احتمالية الإصابة بالسمنة.

الاجهاض

على الرغم من أن الكركديه يساعد في تنظيم الهرمونات، وخاصة لدى النساء الذين يعانون من اضطرابات في الدورة الشهرية وعدم انتظامها، إلا أن تأثيره على الهرمونات أثناء الحمل قد يكون ضارًا، فقد يؤدي إلى تحفيز النزيف وزيادة خطر الإجهاض بسبب تأثيره على الدورة الشهرية، ونظرًا لأن الكركديه يساعد على تحفيز الدورة الشهرية، ينصح بتجنبه تمامًا خلال فترة الحمل، حيث يمكن تأجيل تناوله إلى ما بعد الولادة للاستمتاع بفوائده دون تعريض الحمل لأي مخاطر.