دايت من غير حرمان.. سر غير متوقع لخسارة الوزن بطريقة طبيعية

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر اللب السوري (بذور عباد الشمس) من أكثر أنواع التسالي شيوعًا، إلا أن القليل من الناس يعلمون أنه يمكن أن يساهم في إنقاص الوزن عند تناوله بشكل معتدل، وذلك بفضل قيمته الغذائية العالية واحتوائه على عناصر تساعد في تعزيز حرق الدهون.

فوائد اللب السوري للتخسيس

يمكن أن يكون اللب السوري جزءًا من نظام غذائي صحي يساعد على إنقاص الوزن للأسباب التالية:

1- غني بالألياف

يساهم اللب السوري في الشعور بالشبع لفترات طويلة، وبالتالي يقلل من كمية الطعام المتناولة خلال اليوم، وبذلك فإنه يساعد على إنقاص الوزن.

2- يحتوي على دهون صحية

يحتوي اللب السوري على دهون غير مشبعة مفيدة للجسم، تساهم في تعزيز صحة القلب وتنظم الكوليسترول، كما أنها لا تسبب زيادة في الوزن عند تناولها باعتدال.

3- مصدر جيد للبروتين

كما يعتير البروتين من أبرز العناصر الأساسية التي تعمل على بناء العضلات وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، واللب السوري يحتوي على نسبة جيدة من البروتين، وبالتالي فإنه يساعد على دعم عملية حرق الدهون.

4- ينظم مستوى السكر في الدم

بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول اللب السوري يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، وبالتالي يمنع الشعور بالجوع المفاجئ أو الرغبة في تناول السكريات.

5- يحسن المزاج ويقلل التوتر

يحتوي اللب السوري على المغنيسيوم والسيلينيوم، وهما عنصران يساهمان في تقليل التوتر وتحسين المزاج، وبالتالي يقلل من الأكل العاطفي المرتبط بالضغط النفسي.

فئات ممنوعة من تناول اللب السوري

مرضى ارتفاع ضغط الدم: حيث يحتوي اللب السوري على كمية من الملح.

مرضى الكلى: الإفراط في تناول اللب السوري يمكن أن يزيد من نسبة الفوسفور والبوتاسيوم في الجسم، وبالتالي يجهد الكلى ويؤثر على وظائفها.