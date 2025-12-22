الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأت في الأعوام الأخيرة حملات التوعية والتحذير بشأن مخاطر تناول السكر بأشكاله، نظرا لتأثيره الكبير على الصحة العامة، وأظهرت العديد من الدراسات أن الامتناع عن السكر يرتبط بتحسن مؤشرات صحية عدة، مثل زيادة مستويات الطاقة، وتحسين نوعية النوم، وصحة البشرة، ورغم أن فكرة التوقف عن السكر قد تبدو بسيطة، مثل عد تناول الشوكولاتة والمشروبات المحلاة، إلا أن الواقع مختلف، فالسكر موجود في أطعمة قد لا تتوقعها، من ألواح البروتين “الصحية” إلى الصلصات والتتبيلات، كما أنه يختبئ تحت أسماء كثيرة يصعب التعرف عليها، وفقًا لما ذكرته ميرور.

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول السكر لمدة شهر؟

تأثير التوقف عن تناول السكر لمدة شهر

يؤدي التوقف عن تناول السكر لمدة شهر إلى مجموعة من التغيرات الإيجابية على صحة الجسم، حيث يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل نوبات الجوع المفاجئة، كما يساهم في فقدان الوزن بشكل تدريجي نتيجة خفض السعرات الحرارية وتحسين استجابة الجسم للأنسولين، ويلاحظ الكثيرون تحسنًا في مستوى الطاقة والتركيز بعد تجاوز الأيام الأولى من الانسحاب، إلى جانب تحسن صحة البشرة وتقليل الالتهابات والانتفاخات، كما قد ينعكس الامتناع عن السكر على جودة النوم وصحة القلب، ومع الالتزام بنظام غذائي متوازن، يصبح الجسم أكثر قدرة على الاعتماد على مصادر طاقة صحية ومستقرة

أعراض الانسحاب البداية الصعبة

في الأسبوع الأول من التوقف عن السكر، يمكن أن تشعر بتدهور مؤقت في حالتك الصحية بسبب اعتاد الجسم على السكر كمصدر سريع للطاقة، تشمل الأعراض الصداع، والرغبة الشديدة في تناول السكر، والتعب، وتقلبات المزاج، وصعوبة التركيز، وأوضحت ألبرت: “بحسب درجة الإدمان، قد تواجه ضبابية في الدماغ وانزعاجا عاما، وشعورا بالإرهاق”. ولكن الأعراض مؤقتة وتبدأ بالاختفاء بعد أيام قليلة.

استقرار مستويات الطاقة

بعد مرحلة الانسحاب، يبدأ جسمك في تنظيم الطاقة بشكل أفضل، ستختفي فترات الخمول في النهار، ولن تحتاج إلى الوجبات السكرية الصغيرة للبقاء متيقظًا، كما ستشعر بطاقة متوازنة تدوم طوال اليوم.

تحسن جودة النوم

يؤثر السكر بالسلب على نوعية النوم، خصوصا عند تناوله في المساء، لأنه يعيق إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم، وعند التوقف عن السكر، تتحسن دورة النوم، ويصبح النوم أسرع، والاستيقاظ أكثر نشاطًا وانتعاشًا.

نضارة البشرة وتقليل الالتهاب

يسبب السكر التهابات يمكن أن تضر البشرة، وبالتالي يتسبب في ظهور حب الشباب وتسريع علامات الشيخوخة، وبعد التوقف عن السكر، قد تظهر بعض الحبوب مؤقتًا، لكنها سرعان ما تختفي، لتصبح البشرة أكثر إشراقًا وموحدة اللون بشكل واضح.

خسارة الوزن خاصة في منطقة البطن

الحد من تناول السكر يقلل من استهلاك السعرات الحرارية ويخفض مستوى الأنسولين، مما يساعد الجسم على التخلص من الدهون الحشوية الضارة.

إعادة ضبط براعم التذوق

عندما تتوقف عن تناول السكر الصناعي، تبدأ براعم التذوق بالتأقلم وتكون أكثر حساسية للسكريات الطبيعية، ومع بدء الأسبوع الثالث أو الرابع، ستلاحظ أن الفاكهة وبعض الخضروات أصبحت أكثر حلاوة.