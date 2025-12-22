الرياض - كتبت رنا صلاح - أصبحت الهواتف المحمولة جزءًا أساسياً من حياتنا، لكن بعض العادات اليومية، مثل التحدث على الهاتف أثناء شحنه، قد تكون لها مخاطر خفية، وفي هذا الإطار، حذر طبيب العلاج الطبيعي، الدكتور بيدي ميردامادي، من أن استخدام الهاتف أثناء الشحن قد يزيد التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية (EMF)، وبالتالي قد يؤثر على أنسجة المخ مع مرور الوقت، وفقًا لتقرير موقع تايمز أوف إنديا.

لماذا يحذر الأطباء من التحدث فى الموبايل أثناء الشحن.. 3 نصائح ضرورية

التحدث في الموبايل أثناء الشحن

كما أكد الدكتور ميردامادي على ضرزرة إتخاذ الاحتياطات، وخاصة لمستخدمي الهواتف بشكل متكرر، ويمكن للتغييرات البسيطة، مثل شحن الهواتف بعيدًا عن الرأس، واستخدام وضع مكبر الصوت أو سماعات الرأس السلكية، والحد من المكالمات المطولة أثناء الشحن، أن تقلل بشكل كبير من التعرض التراكمي للمجالات الكهرومغناطيسية.

زيادة التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية

وحذر طبيب العلاج الطبيعي، الدكتور بيدي ميردامادي، من أن التحدث على الهاتف المحمول أثناء شحنه يمكن أن يزيد التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية (EMF) بشكل كبير، بما يصل إلى 15 ضعفًا مقارنة بالاستخدام العادي، فعند اقتراب الهاتف من الرأس أثناء المكالمة، تتعرض الدماغ مباشرة لهذه المجالات القوية، مؤكدًا على أنه حتى قلة التعرض الطفيف لاستخدام الموبايل أثناء الشحن، قد يساعد في حماية الدماغ بمرور الوقت، وخاصة بالنسبة لمستخدمي الهواتف بشكل متكرر.

كيفية تقليل التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية؟

يمكن اتباع خطوات عملية لتقليل التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية مع الاستمرار في استخدام الهاتف بأمان، وهي كالتالي: