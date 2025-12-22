الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد المغنيسيوم من العناصر المهمة للجسم، إذ يلعب دور في أكثر من 300 تفاعل إنزيمي، ويساعد في دعم حركة العضلات، والإشارات العصبية، والتحكم في نسبة السكر في الدم وقوة العظام، عند انخفاض تناول المغنيسيوم، نتيجة التوتر أو سوء التغذية أو تناول بعض الأدوية، يبدأ الجسم بإظهار علامات تحذيرية خفيفة لكنها مهمة، وفيما يلي التفاصيل.

منها الصداع والأرق.. 9 أعراض لنقص المغنيسيوم في الجسم

أعراض نقص المغنيسيوم في الجسم

تتعدد أعراض نقص المغنيسيوم في الجسم لتشمل ما يلي:

1. تشنجات أو ارتعاشات عضلية

من أولى العلامات التي تشير إلى نقص المغنيسيوم هي تشنجات العضلات، خصوصاً في الساقين أو الجفون، ويحدث ذلك لأن المغنيسيوم يلعب دوراً مهماً في تنظيم انقباض العضلات، وعند نقصه تصبح العضلات أكثر عرضة للتقلص وتجد صعوبة في الاسترخاء.

2. إرهاق مستمر دون سبب

قد يشير الشعور بالإرهاق حتى بعد الراحة إلى أن الخلايا لا تنتج الطاقة بشكل كافي، لأن المغنيسيوم يلعب دوراً أساسياً في تحويل الطعام إلى طاقةن وعند انخفاض مستوياته، يجعل الجسم يعمل بكامل طاقته.

3. قلة النوم أو الأرق

كما أن المغنيسيوم يؤثر على الميلاتونين وحمض غاما أمينوبوتيريك GABA، وهما مادتان كيميائيتان في الدماغ تعملان على تهدئة الجهاز العصبي، لذلك، فإن نقصه قد يسبب صعوبة في النوم أو الاستمرار فيه، وقد يؤدي أحياناً إلى أحلام مزعجة أو أرق خلال الليل.

4. قلق أو انفعال غير مبرر

يعتمد الجهاز العصبي على المغنيسيوم ليبقى مستقر، وعند انخفاض مستوياته، تصبح استجابة الدماغ للتوتر مفرطة النشاط، مما قد يسبب الشعور بالقلق أو انخفاض المزاج أو الانفعال، وغالباً ما يظن البعض أن هذه الأعراض مجرد إرهاق عاطفي.

5. عدم انتظام ضربات القلب

قد يدل خفقان القلب أو تسارع ضرباته أحياناً على نقص المغنيسيوم، الذي يساعد في التحكم في الإشارات الكهربائية في القلب، ورغم أن هذه العلامة خفية، فإنه لا يجب تجاهلها، خصوصاً لدى من يعانون من مشكلات قلبية.

6. ضعف أو هشاشة الأظافر والعظام

يساعد المغنيسيوم الجسم على امتصاص الكالسيوم، وعند نقصه، قد تفقد العظام كثافتها بمرور الوقت، كما قد تصبح الأظافر ضعيفة أو تتقشر بسهولة.

7. الصداع أو الصداع النصفي

يرتبط نقص المغنيسيوم بالإصابة بصداع التوتر والصداع النصفي، لأنه يؤثر في النواقل العصبية وانقباض الأوعية الدموية داخل الدماغ، مما يسبب في ألم غالباً ما تكون شديد ومتكرر.

8. وخز أو تنميل في الأطراف

تعتمد وظيفة الأعصاب بشكل كبير على المغنيسيوم، وعند انخفاضه، قد يشعر الشخص بوخز أو تنميل، خصوصاً في اليدين والقدمين، نتيجة ضعف الإشارات العصبية.

9. الرغبة الشديدة في تناول السكر

عند انخفاض المغنيسيوم، تضعف وظيفة الأنسولين، وبالتالي يسبب رغبة شديدة مفاجئة في تناول السكر أو ارتفاعاً مفاجئاً في سكر الدم وانخفاضاً حاداً فيه، وبمرور الوقت، قد يزيد من خطر الإصابة بمقدمات السكري أو مقاومة الأنسولين.

5 أطعمة تعالج نقص المغنيسيوم

هناك 5 أطعمة تلعب دور فعال في معالجة نقص المغنيسيوم وهي:

1. بذور اليقطين

توفر حفنة واحدة حوالي نصف الاحتياجات اليومية من المغنيسيوم، فهي غنية بمضادات الأكسدة والدهون الصحية، وبالتالي فإنها وجبة خفيفة مسائية رائعة.

2. السبانخ والخضراوات الورقية

تعتبر الخضراوات الورقية الداكنة مثل السبانخ والكرنب والسلق السويسري من الأطعمة المعززة للمغنيسيوم، يمكن إضافتها بسهولة إلى العصائر أو الحساء أو الأطعمة المقلية.

3. اللوز والكاجو

تعد هذه المكسرات خياراً ممتازاً للأشخاص كثيري الحركة، فهي غنية بالمغنيسيوم، كما تحتوي على فيتامين E والبروتين، اللذين يدعمان صحة الأعصاب والقلب.

4. الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما معدنان يعملان على تقليل تقلصات العضلات وتحسين ترطيب الجسم.

5. الشوكولاتة الداكنة

الكاكاو غني بالمغنيسيوم ومضادات الأكسدة بشكل طبيعي، وتساعد الشوكولاتة الداكنة على تقليل الالتهاب وتحسين الحالة المزاجية، لكن ينبغي اختيار شوكولاتة داكنة بنسبة كاكاو 70% أو مشروبات كاكاو غير محلاة أو قليلة السكر للحصول على أفضل النتائج.