الرياض - كتبت رنا صلاح - قام خبير الصحة الدكتور إريك بيرغ، المتخصص في نظام الكيتو الغذائي والصيام المتقطع، بالكشف عن أفضل الطرق لتحسين صحة الرموش وزيادة كثافتها ولمعانها، ناصحًا باستخدام خليط من المعادن والزيوت الطبيعية للحصول على هذه النتائج.

اظهرى جمال عينك.. وصفة سحرية لتقوية وتكثيف الرموش

أوضح الدكتور بيرغ أن الرموش تتكون من البروتين، ولإنتاج هذا البروتين يحتاج الجسم إلى معادن نادرة تساهم في تكوين الأحماض الأمينية التي تتحول إلى بروتينات، وأشار إلى أن نقص هذه المعادن قد يؤدي إلى مشكلات صحية، مثل فقدان الرموش أو ضعفها.

وأشار إلى أن ضعف الرموش يمكن أن يكون سببه نقص نوع معين من البروستاغلاندين، وهي مادة كيميائية شبيهة بالهرمونات تنتج في أنسجة الجسم، وأوصى بتناول حمض الريسينوليك والزنك لتحفيز النمو الصحي للرموش، لافتًا إلى أن الزنك يعد معدنًا أساسيًا لصحة الشعر والرموش.

تناول مكملات الزنك

أضاف الدكتور بيرغ: “عند تناول مكملات الزنك، يفضل اختيار مكمل يحتوي على مزيج من المعادن النادرة لتحقيق توازن بينها، فالزنك يعمل على تعزيز تخليق البروتين الضروري لنمو الشعر، كما يساهم في إنتاج الكولاجين والكيراتين، اللذين يعززان صحة الشعر، علاوة على ذلك، يساعد الزنك في تنظيم مستوى الأندروجين، وهو هرمون يؤثر على نمو الشعر”.

وذكر أن الزنك يمكن الحصول عليه من بعض الأطعمة مثل لحم الضأن المفروم، السبانخ النيئة، الروبيان (الجمبري)، الزبادي اليوناني، الكاجو، والعدس، كما نصح بعدم تجاوز الجرعة اليومية البالغة 25 ملغ من الزنك من المكملات دون استشارة الطبيب، لأن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها، مثل الغثيان، التقيؤ، فقدان الشهية، وتشنجات المعدة.

زيت الخروع لتحفيز نمو الرموش

كما أوصى الدكتور بيرغ باستخدام زيت الخروع لتحفيز نمو الرموش، وأكد أن هذا الزيت يحتوي على حمض الريسينوليك، الذي يساهم في زيادة كثافة الرموش ولمعانها، موضحًا أن زيت الخروع لا يسرع نمو الرموش ولكنه يقويها ويمنع تكسرها من خلال ترطيبها بشكل يومي.