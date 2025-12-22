الرياض - كتبت رنا صلاح - إذا كنت تخطط للسفر وتكون قلقًا بشأن دورات المياه في الطريق، خاصة وأن المثانة عندما تمتلئ للنصف نبدأ بالبحث لدخول دورة المياه، وكما نعرف جميعا من الممكن أن يضعنا هذا في موقف غير مريح عندما لا يكون هنالك وقت أو مكان، لذلك لحسن الحسن هنالك بعض الحيل من الممكن لها مساعدتك، ولهذا نقدم لكم اليوم 9 طرق للتحكم في المثانة في حالة عدم وجود دورة مياه بالجوار.

مش هتتزنق في الحمام تاني.. أسرار السيطرة على المثانة: 9 طرق مذهلة للتغلب على المواقف المحرجة

أطلق الريح إذا اضطررت لذلك

وجود الريح في أمعائك من الممكن أن يشكل ضغط إضافي على مثانتك، فإطلاقه يخفف من هذا الضغط، إذ يجعلك تشعر براحة أكبر ويمكنك من الإحتفاظ بالبول لفترة أكبر.

تغير وضعية جسدك

طريقة وضعية جسدك قد تمكنك من قبض العضلات حول مثانتك وتمكنك من بإحتباس البول لفرة طويلة، لا تجلس بوضعية مرتخية و لكن إجلس بشكل مستقيم لتخفيف الضغظ على المثانة، فهذه الطريقة تقلل رغبتك في التبول.

كُن دافئاً

عندما يكون يشعر الجسم بالبرودة سيحاول أن يٌخفض درجة حرارتك، ويعد إنتاج مزيد من البول هو أحد عواقب ذلك مما يجعلك تشعر برغبة في التبول، لذلك عليك بدفئة جسدك جيدا بالملابس الثقيلة.

إستلقى

بناء على دراسة فإن الضغط على المثانة يقل بشكل تدريجي عندما تكون مستلقيا مقارنة بالوضع العمودي عندما تكون واقفا على قدميك فإنك تستخدم عضلات البطن لتحمل وضعيتك واقفاً وكذلك وزن البول سيضغط على المثانة.

أعقد رجليك على بعضهما

مجرى البول هو القناة التي تخرج البول خارج جسدك، فيمكنك عصر تلك القناه بشكل خفيف من خلال عقد رجليك، لكن عليك عقدهم حين الوقوف فقط، حيث أن عقد الرجلين في وضعية الجلوس من الممكن أن يؤدي إلى المزيد من الضغط على المثانة.

حاول أن لا تضحك

عندما تضحك فإن عضلات بطنك تنقبض مشكلة ضغطاً على مثانتك، و لكن تجعل العضلة العاصرة ” التي تقوم بمنع تسرب البول ” بالإسترخاء مما يزيد الضغط عليها وهذا ما يحدث عندما تذهب للتبول، لذا عليك بتجنب الضحك عندنا تشعر برغبه في التبول.

قم بإلهاء نفسك

عندما تمتلأ مثانتك للنصف، حاول التفكير في شىء مختلف أو قم بتصفح هاتفك المحمول وسوف تشعر بزوال الرغبة في التبول، لأن الأعصاب في مثانتك سوف تقوم بإخبار المخ أنه وقت التبول، وهذه الرغبة في التبول ليست ضروية وعاجلة كما تشعر.

ضم مؤخرتك

التحكم بالمثانة يعتمد على عضلة قاع الحوض الموجودة حول قناة التبول، لذلك ضم ردفيك معا هو تمرين لشد هذه العضلات التي تمكنك من إحتباس البول داخل المثانة ومنع تسربه، ويمكن عمل هذا في أى وضعية ( الجلوس أو الوقوف ).

تجنب وجودك داخل الماء

وجودك في الماء يقوم بتبريد جسمك ويجعلك جسدك يقوم بإنتاج البول، كما أن الخروج من مكان دافء والذهاب إلى مكان أبرد يجعلك تشعر برغبة ساحقة في التبول.