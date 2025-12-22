احذر هذا الأمر عند وضع الطعام في الثلاجة.. عادة خاطئة يفعلها الكثيرون

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتاد الكثير من ربات البيوت إلى وضع الطعام في الثلاجة فهي عادة شائعة لا يمكنهم الاستغناء عنها، لكن يوجد أمر شائع يقوم به البعض ولا يعلمون خطورته، وفي السطور التالية سوف نتعرف على هذا الأمر للانتباه إليه، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على المزيد من التفاصيل.

يقوم الكثيرين بوضع الطعام ساخنًا داخل الثلاجة، وهذا الأمر قد يسبب مخاطر صحية كبيرة، والتي يمكن أن تصل خطورتها إلى تسمم الطعام، والذي قد يؤثر بالسلب على صحة الجسم.

ومن جانبها، قالت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية العلاجية، إنه يجب على ربات البيوت الانتباه من عدم وضع الطعام ساخنًا مباشرة في الثلاجة، نظرًا لأنه يتسبب في زيادة درجة الحرارة الداخلية، لأنه يمكن أن يسبب الكثير من المخاطر الصحية على الجسم، بالإضافة إلى تكون البكتيريا وفساد الأطعمة، ناصحة بانه يجب عدم ترك الأطعمة الخارج ويفضل حفظها في قوالب مخصصة داخل الثلاجة.

لذلك يفضل وضع الطعام في الثلاجة بعد أن يبرد تمامًا، لتجنب تكون البكتيريا على الأطعمة، فيجب حفظ الطعام في الثلاجة لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أيام كحد أقصى، للحفاظ على الطعام لأطول فترة ممكنة وتناوله طازجًا وتفادي أضراره السلبية على الجسم، والتي قد تسبب العديد من الأمراض مستقبلًا.

أفضل طريقة لحفظ الطعام المطبوخ في الثلاجة

هناك طريقة جيدة لحفظ الطعام المطبوخ لأفضل فترة ممكنة للحفاظ عليه من البكتيريا والتعفن، وهي: