تعتبر مرحلة الجلوس من أهم مراحل نمو الطفل، لأنها تمنحه القدرة على السيطرة على العضلات، لذلك من الضروري أن تتابع الأم وضعية جلوس الطفل، إذ أن الجلوس بوضعية غير سليمة قد يؤدي إلى مضاعفات تظهر في مراحل النمو لاحقًا، فإن الجلوس على شكل حرف W قد يسبب أضرارًا جسيمة لعظام الطفل، وخاصةً الساقين.

استشارى جراحة عظام يحذر من وضعية الجلوس على شكل W للأطفال

ليونة الأربطة في الأطفال

تعتبر ليونة الأربطة من الأمور الشائعة عند الأطفال، إذ تكون الأربطة لديهم أكثر مرونة وتتميز بالضعف مقارنة بالبالغين، وفي هذا الإطار، كشف الدكتور أحمد حسانين استشاري جراحة عظام الأطفال وتشوهات العظام وجراحات الطرف العلوي جامعة عين شمس، أنه من بين أسباب ليونة الأربطة في الأطفال العوامل الوراثية، أو ممارسة الطفل للأنشطة الرياضية المكثفة والتعرض لإصابات متكررة فهو يمكن أن يزيد من احتمالية وجود ليونة.

وأشار استشاري جراحة عظام الأطفال، إلى أن ليونة الأربطة في الأطفال يمكن أن تكون طبيعية في بعض الحالات ولا تسبب مشاكل كبيرة، إلا أن هناك عدد من النصائح التي ينبغي الالتزام بها لتفادي حدوث مضاعفات في العظام:

يجب ممارسة رياضة لا تسبب أذى للمفاصل أو تحمل علي المفصل على رأسها السباحة.

تجنب ممارسة الرياضة التي تحتاج مجهود مثل كرة السلة وكرة القدم والرياضات العنيفة.

ممنوع جلوس الطفل على شكل حرف w

كما أوضح الطبيب، أنه ليس هناك نسبة كبيرة لتدخل جراحي للطفل المصاب بليونة في الأربطة ولكن ينبغي الاهتمام بتقوية عضلات الطفل التي توجد فوق الأربطة لجعلها قوية لتفادي المضاعفات، وذلك لأن تقوية الأربطة تعمل بشكل كبير على تجنب حدوث إلى مشاكل للطفل، ولكن في حالة تقوية الأربطة منذ الصغر يمكن تفادى المشكلات التي يمكن أن تحدث للبالغين من خشونة متقدمة خاصة إذا كان يمارس رياضة عنيفة.