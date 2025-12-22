مشهورة جدًا.. تحذير عاجل من تناول نوع جبنة معروف | أوعي تأكليها لعيالك 

الرياض - كتبت رنا صلاح - حذّرت دراسة حديثة أجرتها كلية بايلور للطب في الولايات المتحدة، ونشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، من الآثار الصحية المحتملة للإفراط في تناول الجبن، مؤكدة أن الاستهلاك المفرط قد يرفع من خطر الإصابة بسرطان القولون، نتيجة تأثيره السلبي على توازن البكتيريا النافعة داخل الأمعاء.

وأوضحت الدراسة أن تناول كميات كبيرة من الجبن يسهم في تقليل أعداد البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى اضطرابات معوية والتهابات مزمنة، تشمل الانتفاخ والإسهال وآلام البطن، وهي عوامل قد تمهّد على المدى الطويل لحدوث تغيرات خلوية خطيرة في القولون، تزيد من احتمالات تطور الأورام.

كما أشارت النتائج إلى أن عمليات التخمير المستخدمة في تصنيع بعض أنواع الجبن قد تُنتج مركبات تؤثر سلبًا على توازن «الميكروبيوم» المعوي، ما يخلق بيئة التهابية داخل الأمعاء ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان القولون.

وشملت الدراسة 34 مشاركًا خضعوا لتنظير القولون خلال الفترة من 2013 إلى 2017، حيث قدموا بيانات تفصيلية حول أنماطهم الغذائية، خاصة استهلاك الحليب والجبن والزبادي، إلى جانب تحليل عينات من أنسجة القولون لقياس تنوع البكتيريا المعوية.

وكشفت النتائج أن الإفراط في تناول الجبن ارتبط بانخفاض نوعين من البكتيريا المفيدة هما Bacteroides وSubdoligranulum، بينما ارتبط استهلاك الزبادي بزيادة بكتيريا Faecalibacterium المعروفة بدورها المهم في تقليل الالتهابات وتعزيز صحة الأمعاء.

من جانبه، أكد الدكتور لي جياو، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والباحث الرئيسي في الدراسة، أن هذه النتائج تتوافق مع أبحاث سابقة ربطت بين الدهون المشبعة الموجودة في الجبن وارتفاع مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، من بينها سرطان القولون، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية سبق أن حذّرت من الإفراط في تناول الدهون المشبعة لما لها من آثار سلبية على الصحة العامة.