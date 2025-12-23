الرياض - كتبت رنا صلاح - حذر الخبراء من علامات خطيرة للسرطان قد تظهر فقط عند تنظيف الأسنان، كما حذر خبراء الصحة من علامات سرطان الفم لمساعدة الناس على اكتشافها مبكرًا، موضحين أن الأعراض الرئيسية قد تظهر فقط عند تنظيف الأسنان، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Express.

تلاحظها عند تنظيف أسنانك.. احذر أعراض خطيرة لـ السرطان

علامة تحذيرية لسرطان الفم

وبحسب مؤسسة صحة الفم البريطانية، فإن واحد من كل ثلاثة (31%) من حالات سرطان الفم تحدث على اللسان، وتكون العلامة التحذيرية التي ينبغي البحث عنها هي ظهور أي بقع بيضاء على لسانك أو داخل فمك.

بينما تكون العلامة الثانية الأكثر شيوعًا، تظهر في اللوزتين، حيث تمثل واحدة من كل خمسة (22%) من تشخيصات سرطان الفم، بينما تشمل المناطق الأخرى المتضررة الشفاه واللثة وسقف وأرضية الفم والجزء الداخلي من الخدين، ويمكن أن يؤدي سرطان الفم إلى ظهور تقرحات لا تلتئم، وبقع حمراء أو بيضاء في الفم، بالإضافة إلى كتل أو تورمات غير طبيعية في الفم أو الرأس أو الرقبة.

أعراض سرطان الفم

كما أوضحت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، أن سرطان الفم قد يؤثر على أي جزء من فمك، وينبغي عليك أن تنتبه لأي من الأعراض التالية:

قرحة في الفم تستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.

ظهور بقعة حمراء أو بيضاء داخل فمك.

وجود كتلة داخل فمك أو على شفتيك.

الشعور بألم داخل فمك.

صعوبة في البلع.

صعوبة في التحدث أو صوت أجش.

وجود كتلة في رقبتك أو حلقك.

فقدان الوزن دون محاولة.

والجدير بالإشارة إلى أن هذه الأعراض قد تنتج عن حالات أخرى أيضًا، إلا أن هيئة الخدمات الصحية توصي بإجراء فحص من قبل طبيب، لأن اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة يجعل علاجه أسهل.