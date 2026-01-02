الرياض - كتبت رنا صلاح - في فصل الشتاء البارد، يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية لتدفئة أجسامهم، وتأتي الأطعمة الشتوية الغنية بالفيتامينات والمعادن في مقدمة هذه الخيارات.

6 أطعمة شتوية تمنح الجسم الدفء

وأوضح خبراء التغذية أن هناك ستة أطعمة أساسية تساعد على رفع حرارة الجسم وتحسين الدورة الدموية، منها:

1. الشوربات الساخنة مثل شوربة العدس أو الخضار والدجاج، إذ توفر دفئاً وترطيبًا للجسم.

2. الحبوب الكاملة مثل الشوفان والبرغل، التي تمد الجسم بالطاقة والدفء.

3. الخضروات الجذرية كالشمندر والبطاطا، الغنية بالفيتامينات والمعادن اللازمة للإحساس بالدفء.

4. الزنجبيل الذي ينشط الدورة الدموية ويولد حرارة طبيعية، ويمكن إضافته إلى الشاي أو الطعام.

5. الأطعمة الحارة والتوابل التي تزيد من حرارة الجسم بشكل طبيعي.

6. اللحوم الحمراء كمصدر للحديد وفيتامين B12، الضروري لتدفئة الجسم والحفاظ على الطاقة.

كما أشارت الدراسات إلى أن المشروبات الساخنة مثل الكاكاو، والشوكولاتة الساخنة، والشاي الأخضر، تعد خيارًا ممتازًا لتعزيز الشعور بالدفء أثناء الشتاء.

اتباع هذه النصائح الغذائية يعزز قدرة الجسم على مواجهة البرد ويحافظ على صحته خلال الأشهر الباردة.