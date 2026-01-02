الرياض - كتبت رنا صلاح - حذر أطباء من التعرض المفاجئ لدرجات الحرارة المنخفضة بعد أجواء دافئة، مشيرين إلى أن هذه الصدمة الحرارية قد تؤدي إلى أزمات صحية صامتة وخطيرة.

ثوانٍ في البرد قد تشعل أزمة صحية صامتة

وأوضح الأطباء أن التغير المفاجئ من الدفء إلى البرد القارس قد يتسبب في ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر النوبات القلبية، بالإضافة إلى تأثيره المباشر على الجهاز التنفسي، مما يسبب التهابات وتهيجات وسعال مستمر.



وأشار الخبراء إلى أن هذه التغيرات المفاجئة قد تزيد من معدلات الدخول إلى المستشفيات، وترفع احتمالية الوفاة لدى الأشخاص المعرضين للخطر، خاصة كبار السن ومرضى القلب والرئة.



وحذر الأطباء من الخروج دون ملابس كافية أو التعرض المفاجئ للبرد، مؤكدين أن اتخاذ الاحتياطات البسيطة يمكن أن يقلل بشكل كبير من هذه المخاطر الصحية الصامتة.