الرياض - كتبت رنا صلاح - حذر خبراء الصحة من أن إهمال شرب الماء في الشتاء قد يزيد خطر الإصابة بجلطات القلب والدماغ، خاصة لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم أو من يعانون مشكلات في الدورة الدموية.

كوب ماء صباحاً في الشتاء يحمي قلبك من الجلطات

ويؤكد الأطباء أن تناول كوب ماء فور الاستيقاظ من النوم يساعد على تنشيط الدورة الدموية، خفض لزوجة الدم، وتقليل احتمالية تكون الجلطات، خصوصاً في الصباح، الذي يعد أخطر وقت لحدوثها.

ويرجع ذلك إلى أن انخفاض درجات الحرارة في الشتاء يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية، بينما يزيد نقص السوائل من لزوجة الدم، مما يرفع احتمالية تكون الجلطات.

وتعد هذه خطوة بسيطة لكنها فعالة للوقاية من مخاطر صحية خطيرة على القلب والدماغ، ويمكن اعتمادها بسهولة ضمن الروتين اليومي.