الرياض - كتبت رنا صلاح - حذر أطباء من تجاهل طقطقة الركبة أثناء الحركة، مؤكدين أن أسبابها تتراوح بين بسيطة وغير مقلقة إلى مؤشرات على مشكلات صحية تحتاج تدخلًا طبيًا.

طقطقة الركبة .. متى تكون طبيعية ومتى تستدعي القلق

أهم أسباب طقطقة الركبة.. 5 طرق علاجية لتخفيفها

وأوضح الأطباء أن طقطقة الركبة دون ألم غالبًا ما تكون طبيعية، وتنتج عن:

• احتكاك العظام أو الغضاريف ببعضها.

• فقاعات هواء داخل أو حول مفصل الركبة.

لكن إذا كانت الطقطقة مصحوبة بألم، تورم، أو فقدان في حركة المفصل، فقد تشير إلى مشكلات أكثر خطورة، مثل:

• تلف الغضروف.

• تمزق الأربطة.

• التهاب مفصل الركبة.

ولتخفيف أعراض الالتهاب، ينصح الأطباء بـ:

• فقدان الوزن لتخفيف الضغط على المفصل.

• العلاج بالكمادات الساخنة أو الباردة بالتبادل.

• تناول أدوية مضادة للالتهابات بوصفة طبية، أو اللجوء للعلاج الطبيعي تحت إشراف طبيب مختص.

وأشار الخبراء إلى ضرورة مراجعة الطبيب فور ظهور أي ألم مستمر أو فقدان في حركة الركبة لتجنب تفاقم المشكلات.