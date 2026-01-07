الرياض - كتبت رنا صلاح - حذّرت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، المواطنين من الإقبال على شراء ما يُتداول في بعض الأسواق تحت مسمى «بطاطس المزرعة»، والتي تُعرض بأسعار أقل من البطاطس المعتادة، مؤكدة أن هذا النوع غير صالح للاستهلاك الآدمي تمامًا، ويشكل خطرًا على الصحة.

أرميها فورًا.. تحذير من تناول البطاطس لو ظهرت عليها هذه العلامة | أوعي تأكليها لعيالك

لماذا تُعد بطاطس التقاوي غير صالحة للأكل؟

وأوضحت رئيس قسم الإرشاد البيطري أن هذا المنتج يُعرف علميًا باسم «بطاطس التقاوي»، وهو مخصص لأغراض الزراعة فقط، ويتم التعامل معه وتخزينه بطرق تختلف كليًا عن البطاطس المخصصة للأكل، ما يجعله غير آمن للاستهلاك البشري.

وبيّنت الدكتورة سماح نوح أن بطاطس التقاوي تُخزن في درجات حرارة منخفضة ولمدد طويلة بهدف تنشيط عملية الإنبات قبل الزراعة، وهو ما يؤدي إلى تغيرات جوهرية في مكوناتها الداخلية، تفقدها صلاحيتها للاستخدام الغذائي، موضحة الأسباب الرئيسية لذلك:

ارتفاع نسبة السكريات: يسهم التخزين البارد في زيادة نسبة السكريات داخل البطاطس، ما يمنحها مذاقًا حلوًا غير طبيعي، إلى جانب فقدانها القوام المناسب أثناء الطهي.

انخفاض القيمة الغذائية: أكدت نوح أن بطاطس التقاوي تفتقر إلى العناصر الغذائية المتوفرة في البطاطس الصالحة للأكل، ولا توفر أي فائدة صحية حقيقية للمستهلك.

وتعاني هذه البطاطس من ضعف التماسك وسوء المذاق، ولا يمكن تحسين جودتها حتى مع الطهي الجيد أو إضافة الملح والتوابل، ما يجعلها غير مناسبة للتقديم أو الاستهلاك.

واعتبرت رئيس قسم الإرشاد البيطري أن طرح بطاطس التقاوي في الأسواق وبيعها للمواطنين على أنها صالحة للأكل يُعد صورة من صور الغش التجاري، مؤكدة ضرورة رفع الوعي لدى المستهلكين لتجنب الوقوع في هذا الخطر.

تحذير من البطاطس المشققة

وفي سياق متصل، حذرت الدكتورة سماح نوح من شراء أو استخدام البطاطس التي تظهر بها تشققات واضحة، مشيرة إلى أن هذه العلامات قد تنتج عن إصابات بفيروسات نباتية مثل فيروس الدرنات المغزلية أو فيروس التقزم الأصفر، أو نتيجة الإفراط في استخدام الأسمدة أو الزراعة في تربة غير ملائمة.

وأضافت أن التشققات تمثل مدخلًا لتكاثر البكتيريا والميكروبات، ما يجعل هذه البطاطس غير آمنة صحيًا، مؤكدة ضرورة تجنبها عند الشراء.

وأوضحت أنه في حال الاضطرار لاستخدام بطاطس بها تشققات، يجب التخلص من الأجزاء المصابة بالكامل، مع غسل الأجزاء السليمة جيدًا قبل الطهي، لتقليل المخاطر الصحية قدر الإمكان.