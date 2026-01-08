الرياض - كتبت رنا صلاح - حذّرت دراسة حديثة أجرتها كلية بايلور للطب في الولايات المتحدة من الآثار الصحية المحتملة للإفراط في تناول الجبن، مشيرة إلى أن الاستهلاك المفرط لبعض أنواعه قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون، نتيجة تأثيره السلبي على توازن البكتيريا النافعة داخل الأمعاء. ونُشرت نتائج الدراسة في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

"موجودة في كل حتة".. تحذير عاجل من تناول نوع جبنة معروف | أوعي تأكليها لعيالك

وأوضحت الدراسة أن تناول كميات كبيرة من الجبن قد يؤدي إلى تراجع أعداد البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي، ما يتسبب في اضطرابات معوية والتهابات مزمنة، تشمل الانتفاخ والإسهال وآلام البطن.

تحذير صحي من الإكثار من بعض أنواع الجبن

وأكد الباحثون أن استمرار هذه الاضطرابات على المدى الطويل قد يمهّد لحدوث تغيرات خلوية خطيرة في القولون، تزيد من احتمالات تطور الأورام.

وأضافت الدراسة أن عمليات التخمير المستخدمة في تصنيع بعض أنواع الجبن قد تنتج مركبات تؤثر سلبًا على توازن «الميكروبيوم» المعوي، ما يخلق بيئة التهابية داخل الأمعاء، وهي من العوامل المرتبطة بارتفاع مخاطر الإصابة بسرطان القولون.

وشملت الدراسة 34 مشاركًا خضعوا لتنظير القولون خلال الفترة من 2013 إلى 2017، حيث قدموا بيانات تفصيلية عن أنماطهم الغذائية، لا سيما استهلاك منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي. كما جرى تحليل عينات من أنسجة القولون لقياس مستوى تنوع البكتيريا المعوية.

وأظهرت النتائج أن الإفراط في تناول الجبن ارتبط بانخفاض نوعين من البكتيريا المفيدة هما Bacteroides وSubdoligranulum، في حين ارتبط استهلاك الزبادي بزيادة بكتيريا Faecalibacterium، المعروفة بدورها المهم في تقليل الالتهابات ودعم صحة الأمعاء.

تحذير مهم بشأن أنواع الجبن

من جانبه، أكد الدكتور لي جياو، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والباحث الرئيسي في الدراسة، أن هذه النتائج تتماشى مع أبحاث سابقة ربطت بين الدهون المشبعة الموجودة في الجبن وارتفاع مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، من بينها سرطان القولون. وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية سبق أن حذّرت من الإفراط في تناول الدهون المشبعة، لما لها من تأثيرات سلبية على الصحة العامة.