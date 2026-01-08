الرياض - كتبت رنا صلاح - يحتوي الكركم على العديد من المميزات المختلفة للبشرة، والزبادي أيضًا تحتوي على الكثير من المميزات الرائعة للبشرة، وعند خطل كلتا المادتين معًا يتم الحصول على ماسك من أفضل الماسكات التي تساعد في تفتيح الوجه والحصول على بشرة صافية ونقية، ويمكن التعرف على أفضل وصفة للوجه من الزبادي والعسل والكركم

حطي معلقة من الكركم على شوية زبادي والعسل على وشك وهتندهشي من صفاء البشرة وتفتيحها

يعد ماسك الزبادي بالكركم والعسل واحد من أهم الماسكات الطبيعية للبشرة، ويتم استخدامه للعديد من الأسباب فهو قادر على حل الكثير من مشاكل البشرية المختلفة، ولكي يتم تحضيره يمكن اتباع تلك الخطوات:

ماسك الزبادي بالكركم والعسل

وضع ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقة صغير من العسل النحل مع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم في وعاء.

يتم تزج المكونات جيدًا حتى يتم الحصول على خليط متجانس.

في حالة إن كان الخليط ثقيل فيمكن أن يتم تخفيفه بـ (ماء – أو ماء ورد).

يتم غسل الوجه جيدًا بالغسول المناسب للبشرة وتجفيفه.

وضع الخليط على الوجه والرقبة مع تجنب منطقة العينين.

ترك الماسك على الوجه لمدة من 15 إلى 20 دقيقة.

غسل الوجه بالماء الفاتر وتجفيف الوجه بلطف.

للحصول على أفضل نتيجة يمكن القيام بذلك الماسك مرتين في الأسبوع.

فوائد ماسك الزبادي بالكركم والعسل

هناك الكثير من الفوائد المختلفة التي يمنحها ماسك الزبادي بالكركم والعسل، ومن أبرز تلك الفوائد:

ترطيب البشرة الجافة ومنحها النعومة الكاملة المميزة.

تقليل من التهابات البشرة وتقليل الاحمرار في حالة وجود حبوب في البشرة.

تفتيح البشرة والتقليل من التصبغات والبقع الداكنة.

مكافحة البكتيريا المسببة لحب الشباب.

تقليل علامات الشيخوخة من خلال مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها العسل والكركم.

يبحث الكثير من الأشخاص خاصةً النساء عن الماسكات الطبيعية التي تساعد في تحسين حالة البشرة والحصول على بشرة نقية خالية من العيوب، ومن أفضل الماسكات التي يمكن الحصول عليها هو ماسك الزبادي بالكركم والعسل، ولكن يجب العلم أن الكركم الخاص بالوجه مختلف عن الكركم الخاص بالطعام.