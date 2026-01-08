معلقة من ده على أظافرك وهتتصدمي من جمالها من أول تجربة 

الرياض - كتبت رنا صلاح - أفضل وصفة طبيعية لتقوية وتجميل الأظافر في المنزل والحصول على نتيجة من أول تجربة، فجميع النساء يحلمن بالحصول على أظافر قوية وطويلة وذات مظهر جذاب، مما يجعلهن يتجهن لتحضير بعض الوصفات الطبيعية التي تمنحهم نتيجة فعالة دون الحاجة إلى استخدام المنتجات الكيميائية الضارة للجلد

يمكن تطبيق وصفة زيت الزيتون والثوم من أجل الحصول على مظهر أطول للأظافر وتقويتها بشكل فعال جدًا، ويتم هذا بواسطة اتباع الخطوات الآتية:

أفضل وصفة طبيعية لتقوية وتجميل الأظافر في المنزل

إحضار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وخلطها مع 3 فصوص من الثوم المهروس.

تدليك الأظافر بهذا الخليط بشكل لطيف لمدة خمس دقائق.

ترك الخليط على الأظافر لمدة نصف ساعة ثم شطفه بالمياه الفاترة والابتعاد عن الحارة.

تجفيف الأظافر وترطيبها بالمرطب المناسب.

تكرار الوصفة من مرة إلى مرتين في الأسبوع.

نصائح مهمة للحفاظ على أظافر قوية وطويلة

توجد مجموعة من النصائح المهمة التي تساهم في الحفاظ على أظاف قوية وطويلة لا تعاني من التكسير أو الهشاشة، وهي جاءت على النحو التالي:

الابتعاد عن قضم الأظافر لأنها تضر بصحتها على مر الوقت.

الحفاظ على نظافة الأظافر والتأكد من إزالة الأوساخ العالقة بواسطة استعمال زيوت الأظافر أو غسول مناسب.

إذا كانت الأظافر هشة يُفضل قصها بشكل منتظم لتقليل فرصة تكسرها.

استعمال كريم مرطب للأظافر بعد عمل باديكير منزلي للحفاظ على ترطيبها.

التأكد من حماية الأظافر من البرودة والتعرض للجفاف بواسطة استعمال مركبات خاصة.

استخدام طلاء الأظافر الخالي من المواد الكيميائية الضارة التي قد تؤثر على صحتها.

تُعد العناية بالأظافر ليست مجرد مسألة تجميلية، بل إنها ضرورية لصحة اليدين، فالأظافر الهشة والضعيفة تكون أكثر عرضة للتقصف والتكسر بسهولة، مما يؤثر على مظهر اليد، والاعتناء بها بشكل منتظم يساعد على تقويتها.