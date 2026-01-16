الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر شرب القهوة جزءاً أساسياً من الروتين اليومي لملايين الأشخاص حول العالم بحيث لا يستقيم يومهم إلا بتناولها، لكن ما يجهله الكثير هو أن الكافيين قد يتداخل مع مفعول عدد كبير من الأدوية الشائعة، إما عبر تقليل امتصاصها في الجسم أو مضاعفة آثارها الجانبية بما يشكل خطورة على الصحة.

تفاعلات خطيرة على الصحة.. تحذيرات من شرب القهوة مع هذه الأدوية

تحذيرات من شرب القهوة مع هذه الأدوية

ووفقاً لتقرير طبي حديث نشره موقع VerywellHealth الصحي، فإن بعض تفاعلات القهوة مع الأدوية قد تكون خطيرة، خاصة لدى مرضى القلب والأعصاب والغدة الدرقية.

وكشفت الدراسات أن أدوية الغدة الدرقية، مثل ليفوثيروكسين، تتأثر بشكل واضح بالكافيين، إذ يمكن أن تقل قدرة الجسم على امتصاصها إلى النصف عند تناولها مع القهوة، ما يؤدي إلى اضطراب مستويات الهرمونات، كما ينطبق الأمر على أدوية هشاشة العظام مثل إيباندروينات وريزيدرونات، حيث يُوصى بتناولها مع الماء فقط وعلى معدة فارغة، لأن القهوة تقلل فعاليتها العلاجية.

وأضافت التقارير، أن القهوة تؤثر أيضاً على أدوية ألزهايمر والخرف المعروفة بمثبطات الكولين إستيراز، مثل دونيبيزيل، إذ تقلل كمية الدواء التي تصل إلى الدماغ، ما يضعف تأثيره العلاجي.

تضخيم الآثار الجانبية

وحسب الدراسات فإن الأمر لا يقتصر على ضعف الامتصاص، حيث يؤدي الجمع بين القهوة وبعض الأدوية إلى تضخيم الآثار الجانبية. فالكافيين يزيد من تأثير مميعات الدم مثل الوارفارين، مما يرفع خطر النزيف. كما قد يؤدي تناوله مع مضادات الاكتئاب أو مضادات الذهان إلى خفقان القلب، والقلق، واضطرابات النوم.

وأشارت الدراسات، إلى أن أدوية الربو الموسعة للشعب الهوائية، فيمكن أن تتضاعف آثارها الجانبية مثل الرجفة وتسارع ضربات القلب عند تناولها مع القهوة. وينطبق الأمر نفسه على أدوية الزكام والحساسية التي تحتوي على سودوإيفيدرين، حيث يعمل كلاهما كمنبه للجهاز العصبي، محذرة من أن الإفراط في الكافيين قد يؤثر سلباً على التحكم في مستويات السكر بالدم لدى مرضى السكري، كما قد يقلل من فاعلية بعض أدوية ضغط الدم مثل بروبرانولول وميتوبرولول، ما يحد من قدرتها على خفض ضغط الدم.