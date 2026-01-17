الرياض - كتبت رنا صلاح - سر الجلد ونضارته يكمن في اعشاب وتوابل طبيعية تمتلك فوائد جمة وفعالية في تحسين صحة البشرة ومن ابرز هذه التركيبات وصفة القرنفل والحبهان التي تعطي للبشرة حيوية واشراقا، واضحا وقدرة على التجدد دون الحاجة الى مواد كيميائية ضارة هذه الوصفة تجمع بين خصائص مضادة للبكتيريا ومرطبة تساعد على تنقية الجلد وتحفيز الدورة الدموية داخل خلايا البشرة مما يؤدي الى بشرة ناعمة ومشدودة وشابة اكثر مع الوقت

"هترمي المكياچ في الزباله"... ب3 اعشاب طبيعيه يمكن عمل ماسك تنعيم وترطيب يدوم 4 ايام

فوائد القرنفل والحبهان للبشرة

يحتوي القرنفل على مركبات طبيعية تقتل البكتيريا وتمنع الالتهابات وتساعد على ازالة الشوائب والدهون الزائدة بينما الحبهان يعمل على تحسين الدورة الدموية في الجلد، ويحفز تجديد الخلايا المتضررة كما يساهم في توحيد لون البشرة ويمنحها مظهرا مشرقا، ومتناسقا هذا الخليط فعال في علاج حب الشباب وتقليل الاحمرار، والالتهابات الناتجة عن التعرض للعوامل الخارجية الضارة الاستخدام المنتظم لهذه الوصفة يعيد لبشرتك نضارتها ويجعل ملمسها اكثر نعومة ومرونة.

طريقة تحضير واستخدام الوصفة

لتحضير الوصفة قم بطحن ملعقة صغيرة من القرنفل وملعقة صغيرة من الحبهان حتى تصبح بودرة ناعمة ثم امزج البودرة مع ملعقتين من العسل الطبيعي ليصبح الخليط متماسكا ضع الخليط على بشرة نظيفة، وجافة واتركه لمدة عشرين دقيقة بعدها اغسل، وجهك بالماء الفاتر كرر العملية مرتين اسبوعيا للحصول على افضل النتائج، وتجنب التعرض المباشر لاشعة الشمس بعد الاستخدام للحفاظ على فاعلية المكونات وترطيب البشرة ينصح بشرب الماء بكثرة والابتعاد عن الملوثات لتحصل على بشرة صحية مشرقة.