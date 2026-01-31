دون الحاجة الى الرجيم والرياضة المرهقة.. عشبة جبلية سحرية نزلت من السماء موجودة في كل مطبخ تسد الشهية وتنقص

الرياض - كتبت رنا صلاح - الأعشاب المستخدمة في التخسيس تُسوَّق غالبًا على أنها حلول طبيعية وآمنة، إلا أن الإفراط في استخدامها أو الاعتماد عليها دون وعي قد يسبب بعض الأضرار الجانبية التي يجب الانتباه لها. فليست كل المواد الطبيعية مناسبة للجميع، كما أن طريقة الاستخدام والجرعات تلعب دورًا أساسيًا في تحديد مدى أمانها وتأثيرها على الجسم.

الأضرار الجانبية لبعض أعشاب التخسيس

قد يؤدي استخدام أعشاب مثل الجنسنغ إلى اضطرابات في النوم، وزيادة ضربات القلب، أو الشعور بالقلق لدى بعض الأشخاص، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة أو لفترات طويلة. أما الفلفل الحار، فعلى الرغم من دوره في رفع معدل الأيض، إلا أنه قد يسبب تهيج المعدة، والحموضة، وآلام الجهاز الهضمي، خصوصًا لمن يعانون من قرحة المعدة أو القولون العصبي. كما أن الاعتماد على الأعشاب التي تقلل الشهية بشكل مفرط قد يؤدي إلى نقص بعض العناصر الغذائية المهمة للجسم.

مخاطر الاستخدام غير الصحيح وتأثيره على الصحة

الإفراط في تناول الزنجبيل قد يسبب انخفاضًا حادًا في ضغط الدم أو سيولة زائدة في الدم، خاصة لدى من يتناولون أدوية مميعة. كذلك، فإن شرب مشروبات التخسيس قبل النوم مثل الماء مع الليمون قد يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان أو اضطرابات في المعدة عند بعض الأشخاص. لذلك، يُنصح دائمًا باستخدام الأعشاب باعتدال، وعدم اعتبارها بديلًا كاملًا عن التغذية المتوازنة أو استشارة مختص، لضمان فقدان الوزن بطريقة آمنة دون الإضرار بالصحة.