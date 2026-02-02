الرياض - كتبت رنا صلاح - الخيار من أكثر الخضراوات استخدامًا، كما أنه من أشهر مكونات السلطة الخضراء، وينصح خبراء التغذية بتناوله لفوائده العديدة، ومع ذلك، فإنه يمكن أن يتسبب في عدد من المشكلات في المعدة أو القولون، وفي السطور التالية سنتعرف على فوائد وأضرار الخيار للقولون، وذلك وفقًا لما ورد في موقعي “Cleveland clinic” و”Medical news today”.

لمرضى القولون.. هذا ما يحدث عند تناول الخيار يوميا "أضرار قد لا تتوقعها"

تحتوي ثمرة خيار واحدة بوزن 100 جرام على القيمة الغذائية التالية:

القيمة الغذائية في الخيار

السعرات الحرارية: 15 سعرة حرارية.

الدهون: 0.1 جرام.

الكربوهيدرات: 3.6 جرامات.

الألياف الغذائية: 0.5 جرام.

السكر: 1.7 جرام.

البروتين:0.7 جرام.

فيتامين ك: 14% من الاحتياجات الغذائية اليومية.

فيتامين سي: 3% من الاحتياجات الغذائية اليومية.

البوتاسيوم: 3% من الاحتياجات الغذائية اليومية.

الكالسيوم: 1% من الاحتياجات الغذائية اليومية.

فوائد الخيار لصحة الجهاز الهضمي

الماء الموجود في الخيار يساعد على الهضم بشكل طبيعي، كما يساعد الخيار الجسم على تكسير الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، وتعمل الألياف الموجودة فيه على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

كما يمكن أن يساعد تخليل الخيار على زيادة الفوائد التي تعود على الأمعاء بشكل أكبر، إذ تحتوي بعض المخللات على خصائص بروبيوتيك، يساعد على نمو البكتيريا النافعة ويمنع من تكاثر البكتيريا الضارة في الأمعاء، ومع ذلك، ينبغي عدم الإفراط في تناول المخللات نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الصوديوم.

أضرار الخيار للقولون

وعلى الرغم من فوائده، فيمكن أن يسبب تناول الخيار خصوصا النوع الكبير منه، الإصابة بعسر الهضم، وهو حالة تؤدي إلى الانزعاج في البطن مع صعوبة في هضم الطعام وحركته داخل الأمعاء، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث انتفاخات في البطن، بالإضافة إلى ذلك، فقد يؤدي الإفراط في تناول الخيار كل يوم إلى وجود اضطرابات في عملية الهضم.