الرياض - كتبت رنا صلاح - التمر من أكثر الأطعمة شيوعًا على الموائد العربية، لما يتمتع به من مذاق حلو وقيمة غذائية عالية، إذ يحتوي على الألياف والسكريات الطبيعية ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجسم، ورغم فوائده المتعددة، فإن توقيت تناوله يلعب دورًا مهمًا في الاستفادة منه دون التعرض لآثار جانبية غير مرغوبة، فبعض العادات الغذائية الخاطئة، مثل تناوله في أوقات غير مناسبة، قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم والشعور بالتعب أو زيادة الوزن مع الوقت، لذلك يحذر الخبراء من تناول التمر في توقيتات معينة، وينصحون باختياره بعناية ضمن النظام الغذائي اليومي.

حذاري من تناول التمر في هذا التوقيت

ينصح الأطباء بعدم تناول التمر كأول طعام في الصباح، خاصةً على معدة فارغة، بسبب محتواه المرتفع من السكريات الطبيعية، هذا الأمر قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم، يعقبه انخفاض سريع يسبب الشعور بالإرهاق والخمول لاحقًا.

ومع تكرار هذه العادة، قد يزداد خطر السمنة، التي تعد بوابة للعديد من المشكلات الصحية مثل أمراض القلب والسكري، ورغم أن التمر يتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض نسبيًا ويدعم صحة الدماغ، إلا أن توقيت تناوله غير المناسب قد يقلل من فوائده المرجوة.

أفضل الأوقات لتناول التمر ومتى يجب تجنبه

يؤكد الخبراء أن أفضل أوقات تناول التمر تكون مع وجبة الإفطار المتكاملة، أو كوجبة خفيفة بين الوجبات، أو قبل التمرين بنحو 30 إلى 60 دقيقة للحصول على طاقة ثابتة، كما يمكن تناوله ليلًا للمساعدة على الشعور بالشبع.

هذا ويفضل تجنبه بعد الوجبات الثقيلة، أو في حالات القولون العصبي والإسهال، أو عند وجود حساسية تجاهه، فالاعتدال واختيار التوقيت المناسب يضمنان الاستفادة من فوائد التمر الصحية، مثل دعم القلب والكبد وتحسين النشاط العام، بدون التعرض لآثار سلبية.