خطر على صحتك.. تحذير من شرب هذا النوع من الشاي| به غبار وعفن ودقائق بلاستيك 

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر الشاي من أشهر المشروبات الشعبية حول العالم، ويحرص الكثير على تناوله بشكل يومي أكثر من مرة على مدار اليوم، ولكن في الفترة الأخيرة، خرجت تقارير صحفية حذرت من انتشار نوع معين من الشاي يحتوي على غبار وعفن ودقائق بلاستيك بما يمثّل خطورة على صحة الأشخاص.

التحذير من تناول هذا الشاي

من جانبها قالت الدكتورة الروسية يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية، إن هيئة حماية المستهلك في روسيا طلبت من أصحاب مصانع الشاي، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير منتجاتهم من مواد خطيرة موجودة بها، مشيرة إلى أن بعض أنواع الشاي الشهيرة، تم اكتشاف وجود بقايا مبيدات حشرية بها، وكان في مقدمة هذه الأنواع الشاي الأسود والأخضر المعبأ في باكيت “شاي الفتلة”.

وأضافت الخبيرة الروسية في تصريحات صحفية، أن “خطورة الشاي المعبأ في أكياس، تكمن في احتوائه على بقايا مبيدات صغيرة، ومادة الأكياس نفسها التي تحتوي على دقائق البلاستيك، إلى جانب تعرض هذا النوع من الشاي لمصادر مختلفة من الغبار، بل والأخطر من ذلك أن هذا النوع من الشاي يتطوّر فيه العفن بسرعة”، كما أن الشاي المعبأ في أكياس الفتلة يكون أكثر خطورة على الصحة بسبب الشمس والرطوبة”.

نصائح هامة عند شراء الشاي

ووجهت خبيرة التغذية الروسية، عدداً من النصائح عند شراء الشاي لضمان جودته وحفاظا على صحتهم، ومن بين هذه النصائح ما يلي: