اتفرج ببلاش..كيفية مشاهدة مباراة النصر ضد الاتحاد مجانا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 03:33 مساءً - يستضيف فريق النصر نظيره الاتحاد، مساء الجمعة، على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

النصر يسعي لتخطي عقبة الاتحاد واإنتزاع صدارة الدوري

يدخل النصر اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، وسط سعيه لمواصلة المنافسة على الصدارة وتقليص الفارق مع المتصدر، في ظل اشتعال المنافسة مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

على الجانب الآخر، يخوض الاتحاد المواجهة بطموحات تحسين موقعه في جدول الدوري، حيث يحتل المركز السادس، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة قوية أمام أحد أبرز المنافسين هذا الموسم.

معلق مباراة النصر ضد الاتحاد والقنوات الناقلة

تنقل مباراة النصر والاتحاد عبر شبكة قنوات «ثمانية»، المالكة لحقوق بث دوري روشن السعودي، حيث يمكن متابعة اللقاء تلفزيونيًا، أو عبر التطبيق الرسمي للشبكة من خلال البث المباشر عبر الإنترنت.

ومن المقرر أن يتولى المعلق فهد العتيبي مهمة التعليق على أحداث القمة المرتقبة، التي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، نظرًا لقيمتها الفنية وأهميتها في سباق الدوري.

أين يمكنني مشاهدة مباراة النصر ضد الاتحاد

يمكنكم متابعة اللقاء الذي سيجمع بين النصر ضد الاتحاد، عبر تحميل تطبيق ثمانية على الهواتف الذكية أو من خلال أجهزة الاستقبال الخاصة بالقناة لضمان تغطية مباشرة وشاملة لأحداث الكلاسيكو المرتقب.