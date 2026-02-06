موقف كريستيانو رونالدو.. تسريب تشكيل النصر ضد الاتحاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 03:33 مساءً - أختار البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

ملعب مباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي

تُقام مباراة النصر والاتحاد على أرضية ملعب «الأول بارك» في الرياض، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير، نظرًا لأهمية اللقاء في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة. ويسعى “العالمي” لتحقيق الفوز ومواصلة الضغط على فرق المقدمة، بينما يطمح الاتحاد للخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة صعبة خارج الديار.

ترتيب النصر في الدوري السعودي

ويخوض النصر اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة من 19 مباراة، ويأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية من أجل استعادة مركز الوصافة وملاحقة الهلال في صراع الصدارة.

خطة جيسوس ضد الاتحاد

يقود الهجوم النصراوي النجم السنغالي ماني، إلى جانب الحمدان وفيليكس، في ظل غياب كريستيانو رونالدو عن التشكيلة الأساسية للكلاسيكو.

تشكيل النصر أمام الاتحاد بالدوري السعودي

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الضهر: نواف بوشل – سيماكان –مارتينيز – أيمن يحيى

يقود خط الوسط: الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – حيدر عبدالكريم

بينما يتواجد علي الخط الأمامي: فيليكس – عبدالله الحمدان – ماني.