علي المجانية.. القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 03:33 مساءً - يستقبل نادي النصر نظيره الاتحاد، مساء الجمعة، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

وتُقام المباراة يوم الجمعة الموافق 6 فبراير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ترتيب النصر في الدوري السعودي

ويدخل النصر المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس وهو في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 46 نقطة، ساعيًا لتحقيق الفوز ومواصلة الضغط على الهلال المتصدر، في ظل الصراع المشتعل على القمة.

ترتيب الاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي

يخوض الاتحاد اللقاء وهو يحتل المركز السادس برصيد 34 نقطة، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب، خاصة بعد التغييرات التي طرأت على صفوف الفريق خلال الفترة الأخيرة.

القناة الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي

تنقل المواجهة عبر شبكة قنوات «ثمانية»، الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي، حيث تم تخصيص قناة «ثمانية 1» لبث اللقاء، كما يمكن متابعتها عبر تطبيق الشبكة الرسمي.

وسيتولى المعلق فهد العتيبي مهمة التعليق على أحداث القمة المرتقبة بين النصر والاتحاد، والتي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.