اطّلع على قائمة غيابات الاتحاد ضد النصر في كلاسيكو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 03:33 مساءً - يخوض نادي الاتحاد مواجهة نارية عندما يحل ضيفًا على النصر، في قمة الجولة الحادية والعشرين من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، على أرضية ملعب «الأول بارك» بالعاصمة الرياض، في واحدة من أكثر المباريات انتظارًا خلال الموسم الجاري.

الاتحاد في اختبار صعب أمام النصر

تأتي هذه القمة في توقيت بالغ الحساسية لكلا الفريقين، إذ يتطلع كل طرف إلى فرض سيطرته في صراع النقاط والمراكز، وسط أجواء جماهيرية وإعلامية استثنائية تواكب الكلاسيكو.

ويخوض “العميد” اللقاء وهو يحتل المركز السادس في جدول الترتيب، واضعًا نصب عينيه تصحيح المسار والعودة إلى سكة الانتصارات، رغم التحديات التي تفرضها الغيابات العديدة التي تضرب صفوفه في مختلف الخطوط.

وعلى الجانب الآخر، يدخل النصر المباراة وهو في المركز الثاني، ساعيًا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد الفوز ومواصلة الضغط على المتصدر في سباق اللقب.

ضربات متتالية تضرب صفوف الاتحاد قبل القمة

يعاني الجهاز الفني للاتحاد من نقص واضح في الخيارات، بعدما تأكد غياب المدافع سعد الموسى ولاعب الوسط فيصل الغامدي بسبب الإصابات، إلى جانب استمرار غياب المهاجم صالح الشهري والجناح الهولندي ستيفن بيرجوين، ما يقلص الحلول الهجومية للفريق.

كما تحيط علامات الاستفهام بموقف مشاركة الجناح عبد الرحمن العبود، في ظل عدم اكتمال جاهزيته البدنية حتى الآن، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة النمور في مواجهة خصم مكتمل الصفوف نسبيًا.