قائمة غيابات النصر ضد الاتحاد في كلاسيكو الدوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 03:33 مساءً - تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية مساء الجمعة إلى ملعب «الأول بارك» بالعاصمة الرياض، حيث يستضيف النصر غريمه الاتحاد في قمة الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويدخل “العالمي” المواجهة بطموحات كبيرة لحصد النقاط الثلاث واستغلال الدعم الجماهيري، إلا أن الاستعدادات لم تخلُ من صعوبات، في ظل غياب عدد من العناصر البارزة عن صفوف الفريق، ما يضع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس أمام تحدٍ فني معقد.

غيابات مؤثرة تضرب النصر قبل كلاسيكو الاتحاد

يغيب عن النصر قائد الفريق كريستيانو رونالدو، بعدما تقرر استبعاده من قائمة المباراة بناءً على رغبة اللاعب نفسه عقب التطورات الأخيرة، في قرار شكّل صدمة كبيرة للمدرج النصراوي قبل اللقاء المرتقب.

كما يفتقد الفريق خدمات الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، إلى جانب لاعب الوسط سامي النجعي، بسبب عدم اكتمال جاهزيتهما البدنية، وهو ما يقلل من الخيارات المتاحة على مستوى الحلول الهجومية وخط الوسط.

ويستمر أيضًا غياب اللاعب عبد الملك الجابر، الذي لم يتعافَ بعد من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ليكتمل بذلك مسلسل الغيابات التي تؤثر على توازن الفريق قبل الكلاسيكو.

موعد مباراة النصر ضد الاتحاد

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء الجمعة 6 فبراير 2026، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي، في لقاء يحظى بترقب جماهيري وإعلامي واسع داخل المملكة وخارجها.