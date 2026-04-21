نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: محطة الضبعة ستوفر نحو 3 مليارات دولار سنويا من استيراد الغاز من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2026 05:07 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة تمضي قدما في تنفيذ استراتيجيات متكاملة لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز استدامته.

وأوضح في بيانه الذي ألقاه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل خطوة هيكلية مهمة لتأمين احتياجات مصر من الطاقة على المدى الطويل، وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية، خاصة الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء.

وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن تشغيل المحطة بكامل طاقتها سيسهم في تحقيق وفر اقتصادي كبير، يقدّر بنحو 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنويا، نتيجة خفض فاتورة استيراد الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز كفاءة قطاع الطاقة.

